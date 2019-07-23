Житель Каспийска осужден за хранение боеприпасов и сокрытие преступления

23 июля 2019, 20:11

Суд приговорил несовершенного жителя Каспийска к шести месяцам воспитательной колонии, признав его виновным в том, что он взял на хранение боеприпасы и не сообщил о подготовке преступления против сотрудников правоохранительных органов.

Судом установлено, что в апреле несовершеннолетний житель Каспийска получил от своего знакомого боеприпасы к огнестрельному оружию и хранил их у себя дома. При этом он не сообщил в органы власти о том, что его знакомый готовит преступление в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщила прокуратура Дагестана.

Каспийский городской суд признал несовершеннолетнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) и по ст. 205.6 УК России (несообщение в органы власти о преступлении...). Парень приговорен к лишению свободы сроком на 6 месяцев в воспитательной колонии со штрафом в размере 20 тысяч рублей. "Приговор вступил в законную силу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что два жителя Дагестана были осуждены за недоносительство. Суд признал их виновными в том, что они не сообщили о намерении кубанца вступить в ряды боевиков.