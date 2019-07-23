23 июля 2019, 20:11

Житель Каспийска осужден за хранение боеприпасов и сокрытие преступления

Суд приговорил несовершенного жителя Каспийска к шести месяцам воспитательной колонии, признав его виновным в том, что он взял на хранение боеприпасы и не сообщил о подготовке преступления против сотрудников правоохранительных органов.

Судом установлено, что в апреле несовершеннолетний житель Каспийска получил от своего знакомого боеприпасы к огнестрельному оружию и хранил их у себя дома. При этом он не сообщил в органы власти о том, что его знакомый готовит преступление в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщила прокуратура Дагестана.

Каспийский городской суд признал несовершеннолетнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) и по ст. 205.6 УК России (несообщение в органы власти о преступлении...). Парень приговорен к лишению свободы сроком на 6 месяцев в воспитательной колонии со штрафом в размере 20 тысяч рублей. "Приговор вступил в законную силу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что два жителя Дагестана были осуждены за недоносительство. Суд признал их виновными в том, что они не сообщили о намерении кубанца вступить в ряды боевиков.

Примечание:

"Житель Дагестана обвинен в недоносительстве на знакомого", "Четвертый студент оштрафован в Астрахани за недоносительство", "Жительница Дагестана обвинена в недоносительстве на боевиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 июля 2019, 23:44

23 июля 2019, 23:32

  • Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие вакцин от бешенства

    Эпидемиологическая ситуация по бешенству на территории Кабардино-Балкарии остается напряженной, почти 1 300 человек обратились за медицинской помощью после укусов животных в течение шести месяцев, сообщил Роспотребнадзор. Пользователи Instagram сочли ситуацию с нападениями животных на людей следствием бездействия властей и заявили об отсутствии в республике вакцины от бешенства.

23 июля 2019, 23:29

23 июля 2019, 23:01

23 июля 2019, 22:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Справочник

Все справки