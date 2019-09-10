Житель Дагестана осужден за недоносительство на террористов

10 сентября 2019, 22:37

Каспийский городской суд приговорил местного жителя к шести месяцам колонии, признав его виновным в том, что он не сообщил правоохранителям о планируемых членами террористической организации "Исламское государство"* преступлениях, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 11 января силовики убили в Карабудахкентском районе Дагестана трех человек, напавших на пост ДПС. Согласно версии силовиков, полицейские преследовали автомобиль с подозреваемыми и нагнали его близ селения Агачаул в Карабудахкентском районе. В ответ на требование сложить оружие и сдаться по силовикам был открыт огонь, нападавшие были убиты в перестрелке. Этот вооруженный инцидент стал вторым боестолкновением в Карабудахкентском районе за год.

Следствие и суд установили, что житель Каспийска был причастен к ячейке террористической организации"Исламское государство"*, "активные члены которой были уничтожены в окрестностях села Агачаул в январе", - приводит сегодня слова сотрудника УФСБ по Дагестану "Интерфакс-Юг". По версии следователей, обвиняемый не сообщил в правоохранительные органы о том, что один из боевиков ячейки планировал преступления террористического характера.

Каспийский городской суд признал его виновным по статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) и назначил полгода колонии строгого режима, сказал сотрудник ведомства. Дата вынесения приговора не уточняется. Отметим, санкции статьи предусматривают до одного года лишения свободы.

Комментариев осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало.