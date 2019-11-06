Азербайджанский правозащитник Гюльалыев доставлен в стамбульскую клинику

06 ноября 2019, 15:02

Спецборт вывез в Турцию Огтая Гюльалыева, который находится в критическом состоянии после ДТП в Баку. Гюльалыев выйдет из комы только через несколько недель, предположил его врач.

Как информировал "Кавказский узел", приглашенные Фондом Гейдара Алиева турецкие врачи предложили перевезти правозащитника Огтая Гюльалыева на лечение в стамбульскую клинику. Был выделен специальный самолет для транспортировки активиста в Турцию под контролем врачей.

29 октября координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев был госпитализирован в Баку после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток. Водитель сбил его на пешеходном переходе. Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Фонд Human Rights House Foundation призвал власти Азербайджана провести тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств ДТП.

Турецкие врачи обследовали Гюльалыева 5 ноября, сообщила супруга активиста Фируза Гюльалыева. "Они сказали, что состояние Огтая очень тяжелое и даже критическое. В то же время они рекомендовали забрать его в Турцию, потому что там лучшие условия для лечения таких больных, и все-таки шансы на вывод из комы сохраняются. Я согласилась сразу", - сообщила сегодня Гюльалыева корреспонденту "Кавказского узла".

Гюльалыев уже доставлен в стамбульскую клинику "Аврасия", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын активиста Тебриз Гюльалыев. Он отметил, что перелет не повлиял на состояние здоровья отца. Спецрейс вылетел в Стамбул в 11.00 (10.00 мск), время перелета составляет три часа, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в бакинском аэропорту.

Фонд Гейдара Алиева взял на себя не только оплату спецрейса, но и все расходы на лечение, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в фонде.

Коматозное состояние может продлиться несколько недель, считает профессор Адиль Гейбулла, принимавший участие в лечении Гюльалыева. "Он проявляет определенные рефлексы. Из четырех коматозных состояний Огтай Гюльалыев находится в коме второй степени. В коре головного мозга произошли повреждения, образовались три гематомы. В ходе операции они были удалены, однако в мозге остается отек и синдром дислокации (сдавливания мозга). Отек через определенный период постепенно пройдет. К сожалению, будут определенные утраты функций головного мозга. Есть проблемы в обоих полушариях мозга. В состоянии Огтая Гюльалыева нет регресса, но и позитивной динамики также, к сожалению, пока нет", - рассказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

Огтай Гюльалыев боролся за освобождение несправедливо осужденных и прекращение преследования инакомыслящих в Азербайджане. Он неоднократно подвергался преследованиям за свою правозащитную деятельность. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2016" за помощь людям.