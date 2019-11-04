75 человек приняли участие в работе Молодежного форума в Нагорном Карабахе

04 ноября 2019, 02:28

Участники прошедшего в селе Ванк "Молодежного форума-2019" представили на конкурс свои проекты. Лучшим признан проект жителей Мартуни, которые предложили построить в городе Центр молодежи. Правительство Нагорного Карабаха выделило победителям около тысячи долларов.

Как писал "Кавказский узел", участие в Молодежном форуме в Нагорном Карабахе в 2018 году приняли 80 человек. Темой форума стало социальное предпринимательство.

Девятый ежегодный «Молодежный форум Арцаха – 2019» прошел в селе Ванк Мартакертского района с 30 октября по 3 ноября. В нем приняли участие 75 молодых людей из Степанакерта и всех семи районов Нагорного Карабаха в возрасте от 16 до 30 лет.

По словам начальника отдела по делам молодежи Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Давида Гукасяна, цель форума - раскрыть потенциал молодежи, помочь в общественной деятельности и разработке инновационных программ.

«Были организованы курсы личностного развития, обучающие лекции по разработке и реализации проектов в своих общинах, приглашены опытные специалисты из Армении», - сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, перед форумом был проведен опрос с целью узнать, что хотят обсудить его участники.

«В итоге было принято решение проводить не два дня, как раньше, а полных четыре дня, увеличив образовательные и практические занятия, культурно-развлекательные и интеллектуальные мероприятия», - сказал он.

Кроме того, по словам Гукасяна, в последний день работы форума состоялся конкурс проектов.

«В рамках форума участники, разделившись на группы, презентовали проекты. По итогам конкурса выиграл проект молодых людей из города Мартуни Мартунинского района. Этот проект будет финансироваться со стороны правительства на сумму в 500 тысяч драмов (около тысячи долларов). Однако на встрече участников форума с государственным министром Григорием Мартиросяном было объявлено, что будет еще один конкурс бизнес-проектов, и лучшие три проекта получат стартовый капитал в размере 300 тысяч драмов», - сообщил он.

Гукасян также отметил, что многие из участников предыдущих форумов проводят различные мероприятия в своих общинах. В этом году "организаторами молодежного форума стали неправительственные молодежные организации "Анель" и "Перспектива", а министерство культуры, по делам молодежи и туризма "только финансировало форум", также рассказал он.

По словам представителя молодежной неправительственной организации "Анель" Анны Арустамян, перед ними, как перед организаторами, стояла цель сделать форум продуктивным.

«Перед молодыми людьми была поставлена задача обозначить проблемы своей общины, города, района и попробовать найти решение этих проблем в своих проектах. Потому обучающие лекции и тренинги приглашенных специалистов преследовали именно эти цели – научить составлять не однодневные проекты развлекательного характера, а долгосрочные экономические, образовательные, социальные проекты. Кроме того, молодые люди получили знания, как привлечь иностранные инвестиции в свои проекты», - рассказала Арустамян корреспонденту "Кавказского узла".

На форуме особое внимание было уделено общению и командной работе, ожидается, что участники форума используют полученные знания для развития своих общин, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент молодежного НПО «Перспектива» Гегам Акопджанян.

По словам пиар-менеджера по вопросам перспективы и развития Молодежного форума Инны Гаспарян, форум носит в первую очередь образовательный характер.

«Конечно, мы особое внимание уделяем культурно-развлекательной программе, но опять же с целью раскрытия и привлечения творческого потенциала молодых людей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участники Молодежного форума рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о проектах, которые они представили.

Мариам Саргсян входила в группу из города Мартуни, которая выиграла в конкурсе. По ее словам, они представили проект по созданию в районе Центра молодежи, где будут проводиться различные мероприятия для местных жителей. По ее словам, проект при поддержке правительства стартует уже в декабре и будет долгосрочным

Студентка одного из частных вузов Степанакерта Кристина Алаквердян рассказала, что ее группа представила проект по развитию современного молодежного изобразительного искусства, в частности, стрит-арта.

Будущий врач Самвел Мирзаханян из села Атерк Мартакертского района, по его словам, участвует в Молодежном форуме уже третий год. В своей общине он реализовывает программы "Экотуризм в Арцахе", проводит ежегодный фестиваль "Женгялов хац", а также участвует в работе компании по производству натуральных продуктов питания "Haterk food".

Второй фестиваль национального карабахского блюда "Женгялов хац" в селе Атерк, прошедший в мае, посетили более 12 тысяч человек.

«Благодаря этим проектам село Атерк стал популярным. Сюда приезжают не только туристы, но и заинтересованные в натуральном продукте. Решена проблема занятости многих жителей общины, а после фестиваля «Женгялов хац» обустроена дорога в село. Жители села стали понимать, что индивидуальное предпринимательство - это не только хороший доход, но и интересная деятельность. В нашей общине появились другие молодые люди, которые стремятся к созданию своего бизнеса», - отметил Мирзаханян.

Мирзаханян отметил, что "Молодежный форум – 2019" отличается от прошлых тем, что программа не ограничилась тренингами и встречами с представителями власти.

«В этом году участникам форума была дана возможность самим написать проект и презентовать его на конкурсе», - отметил он.