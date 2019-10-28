Ирина Кувалдина. Фото: портал органов государственной власти Ставропольский край http://www.stavregion.ru/news/2013/12/16/13-dekabrya-2013-goda-sostoyalsya-brifing-zamestit/?q=

28 октября 2019, 18:06

Ирина Кувалдина лишена поста в правительстве Ставрополья

Замглавы правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина не включена в состав обновленного Кабмина после обвинения в незаконном субсидировании колледжа, тогда как семь других замов сохранили свои посты.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2019 года Кувалдину заподозрили в том, что в 2017 году она выделила деньги из бюджета Ставропольскому колледжу связи, которым руководил ее муж, не имея на то права. Мужа чиновницы, обвиненного в использовании служебных полномочий, суд освободил от уголовной ответственности, назначив ему 40 тысяч рублей штрафа. Дело Кувалдиной, возбужденное по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, было передано в суд 21 октября.

Следователи полагали, что из 34,5 миллиона рублей субсидии 2,6 миллиона руководитель колледжа якобы использовал на оборудование здания для инвалидов, но на самом деле программа по созданию доступной среды для инвалидов к тому моменту уже не работала, а деньги были потрачены на другие цели. Кроме того, следствие полагает, что он незаконно выписывал себе премии в размере 20% от оклада в 2016 году.

Губернатор Владимир Владимиров переназначил заместителей председателя правительства края, оставив на своих постах руководителя аппарата Вячеслава Гладкова, министра финансов Ларису Калинченко, а также Николая Афанасова, Александра Бойкова, Александра Золотарева, Романа Петрашова, Юрия Скворцова, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте губернатора.

Ирина Кувалдина в новый состав правительства не вошла, пишет сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в июне бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей. Позднее, 17 октября, глава министерства физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков был заподозрен в заключении госконтракта по завышенной цене.

Примечание:

"Глава района на Ставрополье обвинен в вымогательстве взятки", "Защита обжаловала арест Андрея Уткина в Ставрополе", "Обыски прошли в Минэкономразвития Ставрополья".

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