Министр спорта Ставрополья стал подозреваемым по делу о хищении 6 млн

17 октября 2019, 23:57

Глава министерства физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков подозревается в том, что заключил госконтракт на поставку оборудования для училища по завышенной цене.

По версии следствия, 2017 году чиновник позволил руководителю одной из фирм подготовить контракт для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для Ставропольского училища олимпийского резерва. Впоследствии именно эта фирма выиграла аукцион, и с ней был заключен госконтракт на сумму более 14 миллионов рублей, утверждает следствие.

Рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов рублей, остальные 6 миллионов рублей были похищены, сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

В отношении министра возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. По месту жительства и работы главы министерства прошли обыски, силовики изъели документацию, касающуюся выполнения контракта. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

На сайте Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края комментариев относительного версии следствия по состоянию на 22.40 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в июне бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей.