Зампред правительства Ставрополья объявлен в розыск

07 июня 2019, 20:06

Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 29 января Андрей Мурга был заподозрен в присвоении 3,5 миллиона рублей, направленных на доработку сайта для продвижения продукции товаропроизводителей края.

По данным следствия, заказанный властями сайт stavkachestvo.ru был создан с нарушениями технического задания, и зампред правительства потребовал от разработчика, бывшего директора госпредприятия "КРСК" Заура Абдурахимова, вернуть 3,5 миллиона рублей для доработки интернет-площадки. Деньги были возвращены, но в итоге оказались похищенными, утверждают следователи. По состоянию на 19:45 мск 7 июня сайт stavkachestvo.ru не работает, а последняя запись на странице "СтавКачество" в Twitter датирована 30 ноября 2017 года. ‏

Бывший вице-премьер правительства Ставропольского края Андрей Мурга объявлен в международный розыск, сообщило сегодня со ссылкой на краевой главк Следкома РИА "Новости". "Да, подтверждаем информацию о том, что Мурга объявлен в международный розыск", - процитировал сегодня представителя следствия "Интерфакс".

Сайт для продвижения продукции товаропроизводителей Ставрополья обошелся бюджету в 9,9 миллиона рублей, тогда как, по оценке следствия, реальная стоимость работ составляла 950 тысяч рублей. В десятикратном завышении стоимости контракта были заподозрены заместитель министра экономического развития Ставропольского края Елена Кильпа и исполнитель, директор "КРСК" Заур Абдурахимов.

В марте дело против Абдурахимова было закрыто в связи с тем, что он возместил причиненный вред, информировал сегодня ТАСС.

На сайте правительства Ставропольского края по состоянию на 19:45 мск 7 июня нет комментариев относительно объявления Андрея Мурги в розыск.

Напомним, что Андрей Мурга с мая 2015 года по июль 2017 года возглавлял Минэкономразвития Ставрополья, а в августе 2017 года был назначен заместителем председателя правительства края. 26 марта 2018 года губернатор Ставрополья Владимир Владимиров удовлетворил просьбу Мурги об увольнении по собственному желанию.