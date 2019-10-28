Избиение Магомедшарипова вызвало критику в безучастности власти к притеснениям дагестанцев

28 октября 2019, 13:45

Человеком, избитым в СИЗО Хасавюрта, оказался бывший чиновник из Кизлярского района, сообщил его брат, депутат парламента Дагестана Исмаил Магомедшарипов. Пользователи Facebook указали на то, что "правовой беспредел" в республике коснулся чиновников, и укорили Магомедшариповых за безразличие к прежним случаям, связанным с нарушениями прав человека.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября житель Дагестана, находившийся под стражей в следственном изоляторе Хасавюрта, был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и прооперирован. Следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Травмы получил 59-летний Шарип Магомедшарипов, задержанный в сентябре начальник отдела имущественных и земельных отношений Кизлярского района, со ссылкой на бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиля Хадулаева сообщили 27 октября "Кавказ.Реалии". После задержания Магомедшарипов был заключен под арест в СИЗО Хасавюрта, проинформировал 27 октября "Черновик".

Эту информацию подтвердил брат бывшего главы отдела районной администрации Исмаил Магомедшарипов, депутат Народного собрания Дагестана, ранее работавший в администрации Ахвахского района Дагестана. По его словам, избитый подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, причем само дело возбуждено с целью сместить главу Кизлярского района. "<Силовики> заявили моему брату Шарипу и мне лично, что он будет освобожден из-под стражи в течение получаса, если даст показания на главу Кизлярского района", - написал Исмаил Магомедшарипов 25 октября на своей странице в Facebook.

Он настаивает на невиновности как Шарипа Магомедшарипова, так и главы района. "По этому делу уже три года идет тяжба в Арбитражном суде Республики Дагестан. Более того, три раза в течение 2018 года следственными органами было отказано возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях моего брата", - говорится в публикации Исмаила Магомедшарипова.

Ранее имя Исмаила Магомедшарипова упоминалось в связи с убийством заместителя главного редактора "Нового дела", уроженца села Карата Ахвахского района Дагестана Ахмеднаби Ахмеднабиева. Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

По состоянию на 12.45 мск 28 октября эта публикация собрала 211 лайков и 151 комментарий, ею поделились 53 пользователя.

"Виноват, не виноват - насилие и пытки недопустимы!" - прокомментировал Ахмед Хайбулаев. "Ничего удивительного - такое наше "правосудие" - констатировала Патимат Меджидова. "Это система. Вопрос в том, сможем ли мы противостоять этому злу?" - написала Аминат Асланбаева.

"Давно пора отстаивать свои права и свободы всеми доступными, не нарушающими закон и Конституцию способами. <...> Дай Бог, чтобы мы поняли, что рабство и прислуживание - не лучший выбор для свободолюбивых горцев", - высказался Казихан Курбанов. "Пока мы все молчим, не закончится беспредел", - прокомментировал публикацию об избиении Шарипа Магомедшарипова Тимур Магомедов.

Часть пользователей высказала разочарование кампанией по борьбе с коррупцией, которая была объявлена после смены власти в республике. "Планомерно обезглавливают республику, а наш народ аплодирует", - написала Абдуллаева Индира. "Вот именно, аплодировали, думая, что лишь бы не наши воровали", - согласилась с ней Исма Алиева.

С ними не согласился пользователь Казихан Курбанов. "Как раз те, кто были у власти, довели республику до этого положения, обворовывая своих менее удачливых земляков", - заявил он. Система "правового беспредела" появилась при прежних властях, считает и Абдурашид Саидов. "Я говорил [об этом] задолго до того, как коснулось моего брата. Не молчал. Брат вынужден был эмигрировать. С четырьмя детьми", - добавил он.

Нынешний глава Дагестана, Владимир Васильев, руководит республикой с октября 2017 года, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". "Кавказский узел" размещает новости об антикоррупционной кампании в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Пользователи Facebook напомнили депутату о других случаях несправедливости

Мать Абубакара Ризванова Раисат Ризванова укорила Исмаила Магомедшарипова за то, что он не поддержал ее. "Почему же Вы ни разу не поддержали меня на моей странице, когда я рассказывала о задержании моего сына, отца семерых детей, старшему из которых всего 11 лет? И держат его вот уже пятый месяц под стражей, не имея ни одного доказательства, обвиняя в финансировании терроризма семь лет тому назад!" - написала она, напомнив также об уголовном преследовании журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Редактор отдела религии Абдулмумин Гаджиев и Абубакар Ризванов с 18 июня находятся под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. Подробнее об этом деле рассказывается в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

В свою очередь руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов спросил у Исмаила Магомедшарипова, готов ли тот высказаться по поводу ареста Гаджиева. "Думаю, это хорошее время, чтобы автор поста поучаствовал в пикете в поддержку журналиста", - пояснил он.

Укорил Магомедшарипова в невнимании к нарушениям прав простых дагестанцев и Мурат Хакимов. "Почему же ранее не замечали все депутаты этот беспредел, когда это касалось простых смертных?" - написал он.

Магомедшариф Саидов напомнил Магомедшарипову о протестах после убийства братьев Гасангусейновых. "Вы и ваш брат работали в системе и даже в какой-то мере, может, и сочувствовали попавшим под каток этой беспредельной машины, но вы не поддержали потерпевших, и никто их не поддержал", - написал он, обращаясь к Исмаилу Магомедшарипову.

"А все начиналось с братьев Гасангусейновых. Все дагестанцы должны были сплотиться и поддержать отца невинно убиенных мальчиков", - отметила Инесса Арманд. Этот комментарий собрал 18 лайков.

Напомним, что 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родители убитых неоднократно проводили акции протеста в Махачкале, добиваясь наказания силовиков.