26 октября 2019, 20:57

Следком заинтересовался травмами заключенного в СИЗО Хасавюрта

Житель Кизлярского района, находящийся под стражей в следственном изоляторе Хасавюрта, был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 24 октября 59-летний житель Кизлярского района, заключенный под стражу и содержащийся в следственном изоляторе, был доставлен в больницу Хасавюрта с черепно-мозговой травмой и прооперирован, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал о госпитализации заключенного из СИЗО в Чечне в июле 2018 года. Он был доставлен в грозненскую больницу после жалобы на неоказание медпомощи. Представители ФСИН и чеченский омбудсмен при этом отрицали наличие жалоб у арестованного.

Примечание:

"Следком ответил отказом на жалобу о пытках жителей Дагестана", "Защита потребовала медобследования Багаудина Мякиева в СИЗО Нальчика", "Сотрудники изолятора объяснили травмы на теле Мякиева несчастным случаем".

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