Арестован бывший министр транспорта Армении времен Саргсяна

22 октября 2019, 17:10

Суд постановил заключить под стражу бывшего главу Минтранса Армении Гургена Саркисяна, обвиняемого в злоупотреблениях при строительстве транспортного коридора "Север - Юг".

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября суд постановил арестовать по обвинению в злоупотреблениях полномочиями при строительстве магистрали "Север - Юг" Левона Саргсяна, брата бывшего президента Армении. Обвиняемый отрицает свою причастность к этому делу, заявил адвокат.

По версии следствия, Левон Саргсян вмешался в процесс выбора субподрядчика и в результате заказ на строительство автотрассы получила компания "Политранспорт". У ее владельцев Саргсян через посредника потребовал половины предполагаемой прибыли, полагают следователи. В рамках уголовного дела обвинения выдвинуты также двум владельцам субподрядчика, суд постановил арестовать их, они объявлены в розыск. Генпрокуратура Армении оценила нанесенный ущерб государству в 50 миллионов долларов.

Решение об аресте Гургена Саркисяна принял сегодня Апелляционный уголовный суд Армении, со ссылкой на управление по информации и связям с общественностью СК Армении передало "Арменпресс".

Суд первой инстанции отпустил Саркисяна под залог, но следствию удалось добиться заключения обвиняемого под стражу. По данным правоохранителей, Компания "Стонс", кооординатором которой являлся Саркисян, была субподрядчиком программы "Реконструкция и улучшение программы трассы М1 из Талина в Гюмри" на участках Талин-Ланджик и Ланждик-Гюмри транспортного коридора "Север-Юг". Против Саркисяна возбуждено дело по статьям о лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, информировали сегодня "Новости-Армения".

По делу, помимо Гургена Саркисяна и Левона Саргсяна, проходят еще 13 обвиняемых, в том числе директор концерна "Мульти груп" Седрак Арустамян, сообщило издание.

Саркисян был министром транспорта и связи в 2008-2010 годах, а через несколько лет стал управляющим компанией "Стонс". Эта компания оказалась одним из субподрядчиков на строительстве автотрассы "Север - Юг", передал сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, автотранспортный коридор "Север-Юг" должен пройти через территорию Армении и Грузии к Черному морю и европейским странам. В апреле 2015 года власти Армении подписали с Евразийским банком развития договор о кредите в 150 миллионов долларов на строительство этой трассы. 30 мая рабочие компаний, занимающихся строительством автотранспортного коридора, перекрыли дорогу, потребовав погасить долги по зарплате. Акция вызвала недовольство водителей.