Роберт Кочарян на заседании суда. Фото Тиграна петросяна для "Кавказского суда"

21 октября 2019, 12:17

Роберт Кочарян вернулся в СИЗО после операции

Второй президент Армении Роберт Кочарян выписан из больницы в Ереване и сегодня вновь был заключен под стражу, врачи оценивают его состояние как нормальное.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября суд, вопреки ходатайству защиты, оставил Роберта Кочаряна под стражей. 7 октября адвокаты Кочаряна предложили судье Анне Данибекян отказаться от этого дела, но получили отказ.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян вернулся в следственный изолятор после операции, которую перенес 9 октября в столичном медицинском центре "Измирлян". "Роберт Кочарян вернулся в уголовно-исполнительное учреждение "Кентрон" в понедельник, 21 октября. Состояние у него нормальное", - процитировал пресс-секретаря уголовно-исполнительного управления Минюста Нону Навикян "Sputnik Армения".

Эту информацию подтвердил и глава офиса Косаряна Виктор Согомонян. "Состояние его здоровья нормальное", - привело сегодня слова Согомоняна РИА "Новости".

Напомним, что бывший президент Армении обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кроме того, Кочарян обвинен в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени).

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Роберте Кочаряне, а также материал "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в котором рассказывается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Высший судебный совет Армении наказал судей за самоотвод по делу Кочаряна", "Суд назначил первое заседание по делу Кочаряна", "Политики Нагорного Карабаха вступились за Кочаряна".

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