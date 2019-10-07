Судья по делу Кочаряна отказалась взять отвод

07 октября 2019, 18:27

Судья Анна Данибекян пристрастно относится к Роберту Кочаряну, дело бывшего президента было передано ей с нарушением, заявила защита. Противники Кочаряна аплодисментами встретили отказ судьи взять отвод.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября суд оставил Роберта Кочаряна под стражей. Это спровоцировало акцию протеста сторонников второго президента Армении. Спустя неделю между судьей Анной Данибекян, которая вынесла это решение, и активистом Нареком Мутафяном произошел инцидент, после которого активиста обвинили в неуважительном отношении к судье и поместили под стражу.

Защита назвала арестованных за неуважение к судье политзэками

Сегодняшнее судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других высокопоставленных бывших чиновников началось с демонстрации протеста подсудимыми и их защитой. Все они несколько минут продолжали стоять после того, как в зал заседаний вошла судья Анна Данибекян. Таким образом они, в частности, выразили протест против ареста Нарека Мутафяна и еще одного активиста, Саргиса Оганджаняна, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Адвокат Роберта Кочаряна Оганес Худоян заявил, что к сторонникам бывшего президента применяются двойные стандарты. "До этого произошли всем известные случаи, когда блокировались все входы в суды Армении. В отношении судьи Давида Балаяна применялось физическое насилие в момент, когда он хотел войти в здание суда, а в отношении судьи Конституционного суда Альвины Гюлумян проявили неуважительное отношение и физическое насилие", - отметил адвокат.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян, недовольный освобождением Роберта Кочаряна из-под стражи, призвал блокировать здания судов. Сторонники Пашиняна откликнулись на призыв, и 20 мая не позволили сотрудникам судов приступить к работе. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли такие действия угрозой судебной системе Армении как таковой. Впоследствии судья Давид Григорян, освободивший Кочаряна, подвергся уголовному преследованию. Защита Кочаряна и независимые юристы также трактуют это как давление на судебную систему. 4 октября парламент Армении принял решение об отставке главы Конституционного суда Грайра Товмасяна, которого обвинили в пристрастности при рассмотрении дела Роберта Кочаряна.

Худоян счел Мутафяна и Оганджаняна жертвами дискриминации и заявил, что их следует считать политзаключенными. "Примечательно, что дискриминационные аресты по политическим мотивам связаны с вашей личностью", - обратился он к судье Анне Данибекян. В зале суда находились сторонники и противники Роберта Кочаряна. После заявления адвоката они начали аплодировать, держа в руках фотографии Нарека Мутафяна и Саргиса Оганджаняна.

Процедура передачи дела судье вызвала сомнения защиты

Адвокат Айк Алумян, в свою очередь, представил ходатайство об отводе судьи. "Для расследования этого дела Анна Данибекян не может выступать в роли судьи, поскольку она имеет предвзятое и отрицательное отношение к Роберту Кочаряну", - заявил он. Алумян указал, что решение о замене судьи Давида Григоряна на Данибекян было принято в закрытом режиме. "Выбор должен был проводиться посредством электронной системы. В противном случае это может означать, что заранее запланировали передать дело вам, а это противозаконно", - заявил Айк Алумян.

Прокурор возразил против ходатайства стороны защиты об отводе и призвал судью Анну Данибекян отклонить его. К позиции прокурора присоединился и адвокат потерпевших по делу Тигран Егорян, который назвал ходатайство "беспредметным и безосновательным". Когда Данибекян заявила, что отказывается брать самоотвод, противники Кочаряна в зале суда начали аплодировать.

Напомним, что бывший президент Армении обвиняется по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли 10 человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна, а также справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой рассказывается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.