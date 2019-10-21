Газовщик заподозрен в обмане 38 жителей Кабардино-Балкарии

21 октября 2019, 16:59

Работник газовой службы в попытке скрыть потери газа необоснованно начислил более миллиона рублей 38 жителям Баксанского района, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, в сентябре 2018 года работник газовой службы Баксанского района составил ежемесячные отчеты с завышенными показаниями приборов учета абонентов, чтобы скрыть потери природного газа.

"В результате незаконных действий должностного лица 38 жителям Баксанского района - абонентам газовой службы - необоснованно начислены денежные средства за потребление природного газа в размере 1 169 280 рублей", - сообщило сегодня МВД Кабардино-Балкарии на своем сайте.

В отношении газовщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК России (злоупотребление полномочиями), предусматривающей наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до четырех лет, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне начальник газовой службы в Урванском районе Кабардино-Балкарии был заподозрен в необоснованных начислениях абонентам.