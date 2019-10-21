Мастера стрит-арта взялись разрисовать пять многоэтажек в Дербенте

21 октября 2019, 17:18

Участники стрит-арт фестиваля начали разрисовывать фасады пяти жилых домов в популярном у туристов районе Дербента. Тематика работ призвана подчеркнуть национальный колорит Дагестана.

Сообщение о проведении фестиваля поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 20 октября. "Сейчас в Дербенте проходит фестиваль граффити «Стена». Организаторы привезли художников со всей России, чтобы украсить фасады местных многоэтажек", - говорилось в сообщении.

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Фестиваль организовала администрация Дербента, он идет с 12 октября. В рамках реализации проекта по арт-фестивалю планируется разрисовать пять стен многоквартирных домов советской постройки, которые расположены по пути на городскую набережную, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Дербента.

По словам представителя городских властей, генеральным спонсором проекта выступила одна из дербентских строительных компаний. Один из домов для раскраски выбрал спонсор, на остальные четыре указала мэрия. Общая площадь стен, отведенных под раскраску, превышает более 1300 квадратных метров, отметила представитель мэрии, добавив, что художники еще не завершили свою работу.

В рамках арт-фестиваля проходил мастер-класс для местных художников, который провели приглашенные эксперты. Участники мастер-класса разрисовывали деревянные кубы, которые планируется использовать как арт-объекты, сообщили в мэрии.

Один из организаторов арт-фестиваля, Тельман Раджабов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в проекте участвуют пять художников из разных городов страны. "Они участвовали во многих фестивалях и делали работы во многих странах", - отметил Раджабов.

Он подчеркнул, что каждый рисунок, который создается участниками стрит-арт фестиваля "Стена", имеет дагестанский колорит и подчеркивает этнокультурную составляющую региона. Выбор района для проведения фестиваля был сделан так, чтобы работы увидело максимальное число приезжающих в Дербент туристов, сказал Тельман Раджабов.

Проекты художников проходили определенный отбор, но без строгих критериев, сообщил Раджабов. По его словам, организаторы лишь советовали художникам прибавить или убавить тот или иной элемент или выбрать ту или иную композицию в рамках тематики фестиваля.