Участники фестиваля "Кунаки" оценили шансы на возрождение документального кино

10 октября 2019, 05:20

Северо-Кавказский фестиваль документального кино "Кунаки" завершился в Нальчике. Зрители отвыкли от документального кино, но сейчас оно возрождается и фестиваль может стать толчком к его возвращению, рассказали режиссеры.

Как информировал "Кавказский узел", Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" открылся в Нальчике 5 октября. Для участия в конкурсе отобраны 56 фильмов, в том числе картины режиссеров из Кабардино-Балкарии, Дагестана и Краснодарского края. Фильм "Отец и сыновья из Кротово" режиссеров Валерия и Евгения Соломиных получил гран-при фестиваля.

По итогам фестиваля специальным призом имени Сулиетты Кусовой-Чухо был удостоен фильм "Учитель" киргизского режиссера Ибадалла Аджибаева.

Руководитель Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России, культуролог Сулиета Кусова, которая была президентом кинофестиваля "Кунаки", 12 ноября 2018 года умерла в одном из пансионатов Дагестана. Она готовилась к операции, но отложила ее ради фестиваля "Кунаки", сообщил председатель дагестанского Союза журналистов Али Камалов.

В номинации лучший телевизионный фильм награду получил фильм "Хождение по мукам" Дальневосточной киностудии. Кинокартина рассказывает о жизни горожанина , который решил создать фермерское хозяйство, воспользовавшись государственной программой "Дальневосточный гектар". Герой фильма - известный блогер, который обо всем рассказывает своим подписчикам.

В номинации "Семья и общество" приз получил документальный фильм "Далеко" киргизского режиссера Айназ Гурдуматовой. Это кинокартина о маленькой девочке, родители которой находятся на заработках в Москве.

Фильм "Искусственное дыхание " режиссера Галины Леонтьевой о враче санитарной авиации удостоился приза в номинации "Вера и надежда".

В номинации "Былое и грядущее" призы получили два фильма "Наследие предков" казахского режиссера Берика Жаханова и "Сны о России" Павла Фаттахутдинова.

В номинации "Культура и искусство" призом был отмечен фильм краснодарского режиссера Дмитрия Семибратова "Империя балета".

Дипломов оргкомитета удостоились два фильма режиссеров из Кабардино-Балкарии, показанных за рамками фестиваля - фильм Анзора Емкуж "Невиновен" и Магомеда Кумыкова "Минги Тау".

Дипломами жюри были отмечены также фильм Ника-Магомед Асисалова "Мой аул", Марины Османовой "Наше наследие", Тамерлана Васильева "После Беслана" , а также целый ряд других фильмов.

Документальное кино в стране возрождается, сказал корреспонденту "Кавказского узла" режиссер Дмитрий Семибратов. По его мнению, в республиках Северного Кавказа есть молодые талантливые ребята, которые только начинают развиваться.

Система советского времени, когда документальное кино финансировалось государством, была разрушена в 90-е годы, и после того в этой сфере долгое время ничего не происходило, отметил Семибратов. "Разрушить - это легко, другое дело - создать. На создание уходит не один десяток лет". Он считает, что у кинодокументалистики большое будущее.

Зрители указали на актуальность документального кино

Все показанные на фестивале фильмы были знаковыми и важными, но зрителей пришло мало, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" посетители фестиваля.

Пианистка Ирина Булатникова сказала, что с большим интересом посмотрела практически все фильмы. "Из тех, что про Кавказ, запомнила фильм "Заповедная земля" телеканала НОТР. Очень красивые съемки. Понравился мне фильм "Минги Тау" режиссера Магомеда Кумыкова. Фильм сопровождает музыка молодого композитора Малкандуева, которого я лично знаю. Из кавказской тематики отмечу еще фильмы "Притча о хромом баране" и "После Беслана". Последний фильм очень тяжелый. Снят совсем молодыми ребятами, но у них получилось", - рассказала она. "Все фильмы очень интересные и важные. Жаль, что мало людей их посмотрели", - сказала Булатникова.

Преподаватель Северо-Кавказского государственного института искусств Мурат Боттаев отметил разноплановость представленных на фестивале фильмов. Больше всего понравились фильмы киргизских авторов, сказал он. "Их можно поставить в пример. Это кино настоящее. Например, "Учитель" - фильм об учителе из далекого села, который сам рубит дрова для школы, учит детей с 1 по 4 класс всем предметам и жизни.

По мнению Боттаева, кавказская кинодокументалистика на фестивале была представлена мало. "Хотелось бы чтобы наших фильмов было больше", - сказал он. Боттаев также отметил, что на просмотры приходило мало зрителей.

Геннадий Аламия, приехавший на фестиваль из Абхазии, отметил, что вклад фестиваля в культуру не только Кавказа, но в целом страны еще предстоит осмыслить. "Это не просто фестиваль кино. Сулиетта Кусова сумела ориентировать его на участвие фильмов о жизни простых людей", - сказал он. По словам Аламия, в Абхазии есть молодые кинематографисты, но они не участвуют в этом фестивале.

"Хотелось бы, чтобы больше документальных фильмов было о Кавказе. Думаю, что фестиваль даст толчок к развитию кинодокументалистики", - сказал он.

Режиссер телевизионных программ Расул Атмуразаев отметил, что зритель отвык от документального кино. "Между тем, это и есть настоящее кино", - считает он. Фестиваль, по его мнению, может стать толчком к возвращению к документальному кино.

-"Зрителей было мало. Но приходили именно те, которые хотели это смотреть", - сказал Атмуразаев. Из фильмов кавказской тематики он отметил фильм "После Беслана". "Тяжелый фильм, но смотрится на одном дыхании", - сказал он.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

На церемонии закрытия выступил генеральный директор Международного фестиваля кино Турции Мендерес Демир. Он заявил, что с оргкомитетом фестиваля достигнута договоренность о том, что часть фильмов будут показаны в Турции, а турецкие фильмы будут показаны у нас.

Президент фестиваля Елана Кусова сказала корреспонденту "Кавказского узла", лучшие фильмы всех 13 фестивалей будут отобраны и показаны в других странах.