Лучшим фильмом "Киношока" стала картина из Узбекистана

09 сентября 2019, 05:37

Фильм Умида Хамдамова из Узбекистана признан лучшим из полнометражных на завершившемся в Анапе XXVIII фестивале "Киношок".

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Анапе открылся XXVIII ежегодный фестиваль "Киношок". Фильмы кинематографистов из России и стран СНГ представлены в пяти номинациях: полнометражное, короткометражное, документальное, телевизионное и детское кино. За главный приз в номинации "полнометражный фильм" боролись десять картин.

Открытый фестиваль "Киношок" завершился в Анапе 8 сентября.

Главный приз фестиваля "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм получила картина "Горячая лепешка" Умида Хамдамова (в СМИ также упоминается как Хамдавов) из Узбекистана. Лучшей актрисой фестиваля стала сыгравшая одну из ролей в фильме Феруза Саидова, пишут "Кубанские новости".

В фильме "Горячая лепешка" рассказывается история девочки-подростка, которая живет с бабушкой в небольшом селе, в то время как ее мать вынуждена работать в городе. Девочка мечтает уехать к матери, пишет ТАСС.

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино получили Александр Адабашьян и Себастьян Аларкон за фильм "Оппозиционер". Лучшим актером стал Асанали Ашимов, снявшийся в фильме "Аруах" (Казахстан). Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино получила Лена Ланских за фильм "Игры до 14+" (Россия), сообщает "Интерфакс".

В конкурсе документального кино лучшим стал фильм "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени" режиссера Андрея Осипова, в конкурсе короткометражных фильмов победила картина "Холодная комната" Анастасии Клюевой, а приз за лучший детский фильм в конкурсе "Киномалышок" получил режиссер Алексей Барыкин за картину "Водяная".