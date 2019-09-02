Десять полнометражных фильмов представлены в программе фестиваля "Киношок" в Анапе

02 сентября 2019, 04:15

XXVIII ежегодный фестиваль "Киношок" открылся в Анапе. Фильмы кинематографистов России и стран СНГ представлены в пяти номинациях: полнометражное, короткометражное, документальное, телевизионное и детское кино.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году лучшим полнометражным фильмом на фестивале "Киношок" стала киргизская картина "Мунабия".

Впервые фестиваль "Киношок" прошел в Анапе в 1992 году в качестве форума авангардного кино. В 1995 году он стал Открытым фестивалем кино стран СНГ и Балтии, а с 2007 года – Открытым фестивалем кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.

Кинофестиваль "Киношок" открылся в Анапе 1 сентября и продлится до 8 сентября, пишет "Интерфакс".

В конкурсных программах фестиваля представлены фильмы из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Эстонии, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте "Киношока".

В рамках фестиваля проводятся пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов. В первых трех конкурсах победителя определяет профессиональное жюри. Лучший среди телевизионных фильмов выберут по результатам зрительского голосования. Победителя конкурса детских фильмов "Киномалышок" выберут дети во главе с артистом кино и театра Александром Кольцовым.

За главный приз фестиваля в номинации "полнометражный фильм" поборются десять картин. Среди них - совместные российско-армянская картина "Я подарю тебе победу" Арсена Агаджаняна и российско-индийская картина "Лучшие друзья" чеченского режиссера Беслана Терекбаева.

В жюри конкурса - режиссер Юсуп Разыков, киновед Сергей Анашкин, актриса Наталья Егорова, режиссер Таалайбек Кулмендеев и оператор Сергей Ландо.

Среди документальных фильмов представлены картины режиссеров из регионов юга России. Это "Выход из матрицы" Александра Приходько из Краснодара, "Голос за безгласных" Анны Барсуковой из Ростова-на-Дону и "Мир. Балет. Война" Яна Горюна из Краснодара. Кроме того, совместную российско-армянскую ленту "Самвел" представит режиссер Евгений Бакиров.

Каждый вечер в дни проведения фестиваля на Театральной площади в Анапе состоятся бесплатные показы фильмов. В частности, будут показаны картины "Летят журавли", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Женитьба" и другие, пишут "Кубанские новости".