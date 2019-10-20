Московский активист задержан за пикет в поддержку Сидорова и Мордасова

20 октября 2019, 21:46

Активист Александр Терехин был задержан на Манежной площади в Москве во время одиночного пикета в поддержку осужденных ростовских активистов Владислава Мордасова и Яна Сидорова.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин), тоже обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам, Сидоров - к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Шашмин получил 3 года условно.

Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Инцидент произошел сегодня у памятника Жукову, где Терехин стоял с плакатом в поддержку Сидорова и Мордасова. Проходившая мимо женщина начала оскорблять его за то, что он "не подпевал патриотическую песню". В итоге полицейские задержали их обоих, сообщил сайт "МБХ медиа".

На странице сайта в Twitter опубликовано видео момента задержания Терехина. На записи видно, что сотрудник в форме усаживает активиста на заднее сидение полицейского авто и захлопывает дверь. Применения силы к активисту зафиксировано не было.

После задержания Терехина доставили в ОВД "Китай-город", но вскоре отпустили без составления протокола, проинформировал сайт "ОВД-Инфо".

Комментариями Александра Терехина "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, 13 октября в Ростове-на-Дону прошла акция в поддержку политзаключенных. Участники акции заявили, что обвинение в покушении на организацию беспорядков, по которому осудили ростовчан Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина, необоснованно и нелепо.

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