Защита заявила о цинизме приговора Сидорову и Мордасову

05 октября 2019, 00:16

Суд смягчил наказание обвиняемым, назвав явкой с повинной выбитые из них показания о подготовке массовых беспорядков, указали адвокаты ростовчан Владислава Мордасова и Яна Сидорова. Люди, пришедшие на заседание поддержать обвиняемых, встретили решение суда криками "Позор!"

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября суд признал ростовчан Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Еще один обвиняемый, Вячеслав Шамшин, признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Мордасов приговорен к 6,7 года, а Сидоров - к 6,6 года колонии строгого режима. Вячеслав Шашмин осужден на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Согласно приговору Ростовского областного суда, Мордасов, как сторонник запрещенного в России судом экстремистского движения "Артподготовка", создал в мессенджере Telegram открытую группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", дав права администратора Сидорову. Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована на центральной площади Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда.

5 ноября 2017 года в различных городах, в том числе и на юге России, прошли акции, инициированные руководителем "Артподготовки"* Вячеславом Мальцевым. Затем он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Мордасов, Сидоров и Шамшин не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Мордасов и Сидоров изготовили плакаты "Правительство в отставку" и "Верните землю ростовским погорельцам" и приобрели в музыкальном магазине громкоговоритель, который хотели использовать на акции, говорится приговоре.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. В марте 64 погорельца подписали коллективное письмо в защиту Мордасова и Сидорова, заявив, что те действительно хотели провести мирную акцию в защиту пострадавших от пожара.

В день акции Мордасов, Сидоров и Шамшин, а также другие протестующие, личность которых правоохранителям установить не удалось, собрались у здания областного правительства, намереваясь "совершить провокации в отношен ии представителей правоохранительных органов при попытке задержания данных участников беспорядков", утверждается в решении суда. Там также говорится, что обвиняемые готовили прибытие на площадь сообщников с зажигательной смесью и средствами для выведения из строя транспорта силовиков, но осуществить этот план не смогли.

Из-за зачитывания показаний свидетелей оглашение приговора затянулось на три часа. Доказательством вины Мордасова и Сидорова суд, помимо показаний свидетелей и полицейских, счел переписку в чате. Согласно экспертному заключению, в этой переписке содержатся призывы к "беспорядкам и погромам". Указаны в приговоре и вещественные доказательства - изъятые у обвиняемых баллончик с краской, каска, лыжные очки, наколенники, налокотники, платок с черепами, респиратор и бита.

Показания Сидорова, Мордасова и Шамшина о том, что они оговорили себя, суд отверг. Однако эти показания были расценены как явка с повинной, благодаря чему суд смог назначить более мягкое наказание, чем предполагает статья о массовых беспорядках.

Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин на заседании суда 18 июня назвали самооговором свои признательные показания во время следствия. Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков. Следователи отвергли обвинения в давлении на ростовских активистов.

Приговор вызвал негодование в зале суда

Подсудимые встретили приговор спокойно, но их сторонники стали громко скандировать "Позор!". "Вы же знаете, что это ложь!" - выкрикивали пришедшие поддержать фигурантов дела. Судьи быстро вышли из зала, а приставы поспешили вывести людей в фойе.

Одна из женщин - пострадавшая при масштабном пожаре в Ростове-на-Дону - при этом зарыдала и крикнула подсудимым, что просит у них прощения. "Эти дети пострадали из-за нас! Не судят тех, кто нас поджег, не судят тех, кому нужна наша земля! Они выступили в нашу поддержку, мы никому не были нужны", - возмутилась пожилая женщина, представившаяся Еленой Сущенко.

Правозащитники Amnesty International, признавшие Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина политзаключенными, уверены, что те подверглись преследованию исключительно за пользование правами на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Правозащитный центр "Мемориал" назвал неправдоподобной версию следствия о том, что Мордасов и Сидоров готовили массовые беспорядки, явившись на акцию без оружия, с плакатами неэкстремистского содержания и листовками. Правозащитники предположили, что Шамшина силовики насильно привели на место сорванной акции протеста и оформили его задержание, тогда как он даже не был знаком с Мордасовым и Сидоровым.

Адвокаты не согласились с приговором. "Будем обязательно подавать апелляционную жалобу в 3-й апелляционный суд в городе Сочи. Суд отдал предпочтение показаниям свидетелей на предварительном следствии, а не в судебном заседании, хотя свидетели приходили и говорили, каким образом давали эти показания - на них оказывалось давление, это происходило после угроз. Нам не дали оспорить основные доказательства обвинения - это судебная экспертиза, психолого-лингвистические экспертизы, которые легли в основу приговора. Нам не позволили допросить своего специалиста, мы не смогли добиться назначения повторной экспертизы и не смогли даже вызвать экспертов, которые ее изначально проводили. Поэтому оспорить должным образом доказательства обвинения не получилось", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Владислава Мордасова Мариэтта Арутюнян.

Она отметила, что Мордасову и Сидорову грозило бы минимум восемь лет лишения свободы, если бы суд не признал явку с повинной.

Адвокат Яна Сидорова Сергей Денисенко сообщил, что уже подал апелляцию. "То, что сегодня прозвучало в суде, ничем иным, как абсурдом и позором назвать нельзя. Суд посчитал, что есть какие-то явки с повинной. На мой взгляд, это особый цинизм: признать показания и объяснения, которые были получены в результате пыток явками с повинной. Массовые беспорядки подразумевают массовость. В данном случае получается, что вся «массовость» - это Шамшин. Мной была уже подана апелляционная жалоба на приговор, дело будет рассматриваться апелляционным судом в городе Сочи. Мы надеемся на справедливое решение", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Денисенко пояснил, что дело должно поступить в апелляционный суд в течение двух месяцев, поскольку арест продлен обвиняемым до 16 ноября, а Ростовский облсуд его продлевать уже не может.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

* "Артподготовка" - с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской.