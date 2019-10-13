Более 50 ростовчан потребовали освободить Сидорова и Мордасова

13 октября 2019, 17:42

Пикеты в защиту студентов Владислава Мордасова и Яна Сидорова, приговоренных к длительным срокам лишения свободы за подготовку к организации массовых беспорядков, прошли в Ростове-на-Дону. В акциях приняли участие не менее 50 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Вячеслав Шамшин, которому также было предъявлено обвинение по данном уделу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам, Сидоров - к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Вячеслав Шашмин осужден на 3 года условно. Правозащитная организация Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес Мордасова и Сидорова в списки политзаключенных.

Ростовские активисты вышли на пикеты в защиту осужденных студентов сегодня, 13 октября.

По информации Елены Колмыковой, опубликовавшей фото с акции в социальных сетях, в пикетах приняли участие не менее 50 человек, люди разных возрастов - от студентов до пенсионеров.

К пикетчикам, требующим освободить ростовских студентов, присоединились люди, требующие расследовать обстоятельства пожара на Театральном спуске, в котором пострадало более 700 человек.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. В марте 64 погорельца подписали коллективное письмо в защиту Мордасова и Сидорова, заявив, что те действительно хотели провести мирную акцию в защиту пострадавших от пожара.

Активисты стояли с плакатами "Поджоги домов, угрозы за правду, шесть лет строгача за мирный пикет. Это Ростов, детка", "Уже два года власти скрывают истинные причины массового пожара в Ростове-на-Дону", "Дело ростовских мальчишек полностью сфальсифицировано" и другими.

Информации об инцидентах не поступало.

Отметим, что власти согласовали активистам шесть пикетов в шести районах города. По информации издания "АиФ.Ростов-на-Дону", администрации двух районов - Железнодорожного и Ленинского отказали пикетчикам .

Представители районных властей объяснили отказ тем, что на указанных активистами местах уже запланированы пикеты за здоровый образ жизни. Однако в указанное время никаких массовых мероприятий на спорных площадках активисты не обнаружили.

"Место, на котором администрация Ленинского районе не согласовала пикет, оказалось свободным. Подошла администрация Ленинского и сказали будет пикет за Здоровый образ жизни.. заявление с 9-00 до 21-00", - резюмировала на своей странице в социальной сети Facebook активистка Елена Колмыкова.

Напомним, что согласно приговору Ростовского областного суда, Мордасов был сторонником запрещенного в России судом экстремистского движения "Артподготовка". По версии силовиков, он создал в мессенджере Telegram открытую группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", дав права администратора Сидорову. Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована в центре Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда.

5 ноября 2017 года в различных регионах, в том числе и в городах на юге России, прошли акции, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Ростовчан возмутило преследование молодых людей, Мордасов, Сидоров и Шамшин не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Правозащитники Amnesty International, признавшие Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина политзаключенными, уверены, что те подверглись преследованию исключительно за пользование правами на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Правозащитный центр "Мемориал" охарактеризовал как неправдоподобную версию следствия о том, что Мордасов и Сидоров готовили массовые беспорядки, так как молодые люди пришли на акцию без оружия, с плакатами неэкстремистского содержания и листовками. Правозащитники предположили, что Шамшина силовики насильно привели на место сорванной акции протеста и оформили его задержание, тогда как он даже не был знаком с Мордасовым и Сидоровым.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.