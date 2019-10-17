Азербайджан озвучил условия въезда россиян с армянскими фамилиями

17 октября 2019, 13:43

Граждане России армянского происхождения или с армянскими фамилиями могут не опасаться отказа в посещении Азербайджана, если предупредят посольство страны о своем визите, заявил глава МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в марте этого года на фоне подготовки переговоров лидеров Азербайджана и Армении МИД России напомнил о существующих ограничениях на въезд в Азербайджан для этнических армян.

Только в первой половине 2017 года 25 гражданам России было отказано во въезде в Азербайджан из-за армянских фамилий или армянского происхождения, заявил МИД России 5 июля 2017 года. Представитель азербайджанского МИД, комментируя это заявление, указал, что "определенные меры безопасности" при въезде в Азербайджан россиян армянского происхождения введены во избежание возможных провокаций.

МИД Азербайджана рекомендует гражданам России с армянскими фамилиями предупреждать посольство страны о планах посещения Азербайджана, заявил глава министерства Эльмар Мамедъяров.

"Мы говорим: если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, - ради бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше посольство. У нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы", - сказал министр.

По словам Мамедъярова, Азербайджан "достаточно откровенно" обсуждает эту тему с российской стороной, пишут сегодня "Известия".

Ограничения на въезд в Азербайджан для этнических армян связаны соображениями безопасности страны и их собственной безопасности, пояснил ранее "Кавказскому узлу" азербайджанский политолог Расим Мусабеков.

"В России живут много армян, в том числе немало выходцев из Нагорного Карабаха. Они владеют азербайджанским языком, могут хорошо адаптироваться на месте и создать угрозы для безопасности. С другой стороны, в Азербайджане миллион беженцев и вынужденных переселенцев, потерявших близких и имущество. [...] Понятное дело, что у жертв конфликта к армянам, мягко говоря, недружественное отношение. Органы безопасности Азербайджана не могут приставить охрану к каждому армянину, въезжающему в страну", - сказал Мусабеков.

В азербайджанском обществе карабахский конфликт "остро этнизирован": государственная пропаганда дает образ противника - не Армении или Нагорного Карабаха, а "армянина как представителя этноса". Граждане не только России, но и любой страны не могут свободно въехать в Азербайджан, если их фамилии заканчиваются на "ян", рассказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Александр Искандарян.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?". Материалы о ситуации в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".