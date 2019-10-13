Жители Нальчика почтили память погибших при нападении на город

13 октября 2019, 22:15

День памяти погибших сотрудников правоохранительных органов, который совпадает с годовщиной нападения боевиков на Нальчик, отметили в Кабардино-Балкарии траурным митингом. Близкие убитых силовиков считают поддержку властей достаточной.

Как писал "Кавказский узел", в в 2008 году указом президента Кабардино-Балкарии 13 октября объявлен Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В октябре 2017 года родные осужденных за нападение на Нальчик назвали необходимым примирение родственников силовиков и боевиков.

13 октября 2005 года не менее 250 боевиков совершили вооруженное нападение на Нальчик: с утра практически одновременно были атакованы, по разным данным, от 13 до 18 объектов: аэропорт, военкомат, охотничий магазин, а также разные подразделения органов правопорядка. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Митинг памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе нападения на город 14 лет назад, состоялся сегодня в Нальчике. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Назир Мамхегов, выступая на митинге, напомнил о потерях, понесенных 13 октября 2005 года, и объявил минуту молчания в память о погибших, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Министр по профилактике терроризма и экстремизма Залим Кашироков связал с работой правоохранительных органов заметное снижение террористической угрозы в республике за последние годы. "Еще совсем недавно сводки о террористических актах были нормой повседневной жизни. Десять лет после этих событий террористические вылазки сопровождались убийством сотрудников правоохранительных органов, представителей власти и духовенства, вымогательством, запугиванием населения", - заявил он. Кашироков добавил, что сейчас власти республики делают упор на профилактику терроризма и борьбу с распространением террористической идеологии.

Бывший министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Хачим Шогенов выразил благодарность родителям погибших силовиков. Он добавил, что боевики так и не достигли своей цели - они не смогли захватить город, так как правоохранители сумели дать им отпор. "Нас не пугает терроризм, нас беспокоит то, что туда втягивается наше самое дорогое - наша молодежь. Вот о чем мы должны думать", - сказал Шогенов.

Зампред Общественной палаты Кабардино-Балкарии Жамал Аттаев напомнил о временах, когда нальчане "боялись выходить из дома". То, что сегодня жители города свободно гуляют в парках, - заслуга правоохранительных органов, но "расслабляться нельзя", отметил он.

Представители мусульманского и православного духовенства по очереди совершили обряды поминовения, а участники митинга возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам правоохранительных органов. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил слова сочувствия родителям убитых силовиков.

Среди участников митинга была мать замначальника охраны общественного порядка МВД Кабардино-Балкарии, подполковника полиции Анатолия Букина, убитого в 2013 году. Офицера обстреляли возле подъезда собственного дома, когда он шел домой со службы. "А в 2005 году он был среди тех, кто отражал атаку на здание МВД по Кабардино-Балкарии", - сказала Елена Букина корреспонденту "Кавказского узла".

Анатолий Букин был обстрелян 28 января 2013 года и скончался в реанимации. Его предполагаемый убийца Зейтун Бозиев, подозреваемый также в убийствах ректора Аграрного университета КБР Бориса Жерукова и тележурналиста Казбека Геккиева, был убит в ходе спецоперации 29 января.

Сама Елена Букина работала в бухгалтерии МВД и в день нападения была на службе. "Когда начали стрелять, я позвонила в дежурку и МВД и кричу: "Нас атакуют!" На том конце провода оказался Хачим Шогенов. Он сказал: "Девочки держитесь, сейчас к вам подойдет помощь". Это вселило в нас надежду", - рассказала Букина корреспонденту "Кавказского узла".

У Анатолия Букина остались трое детей. По словам Елены Букиной, семья получает государственную поддержку.

Еще одна участница митинга, Тося Ойтова, потеряла в 2005 году мужа. Участковый Хизир Ойтов был убит при нападении на 3-е ОВД Нальчика. Женщина рассказала "Кавказскому узлу", что получила помощь на приобретение жилья и имеет пенсию по потере кормильца.

"Кавказский узел" писал, что родственники убитых участников нападения на Нальчик в июне 2007 года обратились в Конституционный суд РФ и им было отказано в выдаче тел для захоронения. Тела боевиков в июне 2006 года были кремированы, сообщила в июле 2007 года Генпрокуратура России. В ноябре 2016 года Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение горсуда Нальчика, который отказал в требовании раскрыть места захоронения убитых боевиков.

Материалы о событиях октября 2005 года и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".