Следком назвал задержанных баксанцев участниками сети финансирования ИГ*

09 октября 2019, 12:34

Задержанные в Кабардино-Балкарии брат и сестра перевели боевикам в Сирию шесть миллионов рублей, собранных в разных регионах России, заявило сегодня следствие. Силовики провели более 90 обысков у предполагаемых соучастников задержанных.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября силовики задержали в Баксане основателя благотворительного фонда "Одно тело" Аскера Хамукова. По словам родных Хамукова, были задержаны также его жена и сестра, причем после задержания сестра была госпитализирована и 8 октября родила ребенка. Адвокат не смогла встретиться с Хамуковым, но выяснила, что его отправили в Москву. Основанием задержания по делу о финансировании терроризма является деятельность фонда, считает отец задержанного, который уверен в невиновности сына.

Следствие подтвердило сегодня задержание 25-летнего мужчины и его 30-летней сестры по делу о финансировании терроризма. Следователи полагают, что с февраля 2015 года они, живя в Кабардино-Балкарии, через интернет собирали деньги для нужд запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

"В том числе они создали группу в мессенджере Telegram, в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать указанную запрещенную организацию. В этот период под видом благотворительности было собрано более шести миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Деньги собирались не только среди жителей Кабардино-Балкарии, но и Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского краев и других регионов России, утверждает следствие. Силовики отчитались о проведении более 90 обысков у тех, кого они сочли контрагентами обвиняемых. При этом были изъяты около 60 банковских карт, шесть тысяч долларов США, компьютеры, телефоны и экстремистская литература. "В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела", - сообщил на своем сайте Следственный комитет России. Число этих уголовных дел не уточняется. Максимальной санкцией по статье 205.1 Уголовного кодекса России ("Финансирование терроризма") является пожизненное заключение.

На видео "Пресечена деятельность по финансированию террористической организации", опубликованном 8 октября на YouTube-канале Следкома, вооруженные силовики врываются в несколько частных домовладений и квартиру. Они просматривают содержание частной переписки на смартфоне, перебирают бумаги, раскладывают денежные купюры. На кадрах видны и люди в наручниках.

Помимо "Исламского государства"* организация, официально занимавшаяся благотворительностью, финансировала боевиков запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", сообщили в Следственном комитете. К финансированию терроризма причастны более 100 сторонников идеи установления всемирного халифата, среди них есть и участники вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году, со ссылкой на Следком передало сегодня РИА "Новости".

Атака боевиков на столицу Кабардино-Балкарии произошла 13 октября 2005 года, при этом погибли 35 силовиков и военнослужащих, 14 мирных жителей, а также 92 человека из числа нападавших. Задержанные участники нападения были осуждены в 2014 году, пятеро из них получили пожизненные сроки. В июле 2019 года министр по вопросам профилактики экстремизма и терроризма Кабардино-Балкарии Залим Кашироков сообщил, что 18 осужденных вышли на свободу, шестеро из них прошли процедуру адаптации. Материалы о событиях октября 2005 года и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержатся справки "Имарат Кавказ"* и "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.