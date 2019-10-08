Житель Кабардино-Балкарии задержан по подозрению в финансировании терроризма

08 октября 2019, 18:29

Основатель благотворительного фонда "Одно тело" Аскер Хамуков задержан в Баксане по подозрению в финансировании терроризма. Адвокат не смогла встретиться с Хамуковым, но выяснила, что его отправили в Москву. Основанием задержания является деятельность фонда, считает отец задержанного, который уверен в невиновности сына.

Вместе с Аскером Хамуковым силовики задержали его жену и сестру

Как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" родные 25-летнего Хамукова, 7 октября около 05.00 утра в домовладение в Баксане, где проживает Хамуков с родителями и своей семьей, прибыли сотрудники ФСБ из Москвы и регионального УФСБ. Был проведен обыск, после чего задержан сам Аскер Хамуков, его супруга и родная сестра.

По словам отца задержанного Мухамеда Хамукова, силовиков было очень много. "Они приехали на 12 легковых машинах - УРАЛах, ГАЗелях, постучали, предъявили постановление на задержание, провели обыск, ничего незаконного не нашли, увезли Аскера в неизвестном направлении. Следом увезли его супругу и сестру. Дома остался пятимесячный больной ребенок Аскера", - сообщил мужчина.

По его словам, силовики интересовались у сына, переводил ли он куда-то деньги. "Со слов жены, на Аскера оказывали давление [силовики после задержания], кричали на него. Якобы, со слов жены, спрашивали, переводил ли он деньги, куда, не знаю. Завтра в Москве будут избирать меру пресечения", - рассказал Мухамед Хамуков.

Он отметил, что Аскер Хамуков является основателем фонда "Одно тело", который занимался помощью малоимущим - не деньгами, а едой и одеждой. "В месяц примерно на 200 тысяч рублей они оказывали помощь. Собирали вещи по КБР, помогали людям независимо от вероисповедания", - сообщил Мухамед Хамуков, отметив, что фонд зарегистрирован совсем недавно.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Одно тело" зарегистрирован 3 июня 2019 года. Руководитель организации: президент Ахмед Маршенкулов, значится в информации портала Rusprofile.ru. Здесь же указано, что учредителями организации являются три человека: Ахмед Маршенкулов, Аскербий Хамуков и Азнаур Гергов.

По его словам, родные не могли установить местонахождение Аскера. "Адвоката к нему не пустили до настоящего времени", - рассказал Мухамед Хамуков.

Со слов родных, у сестры Хамукова в здании ФСБ начались схватки, и она была госпитализирована вечером 7 октября в больницу, где сегодня утром родила ребенка.

"В настоящий момент она в больнице, к ней приставлен конвой. Сказали, что и к ней, и к супруге Аскера будут претензии. Ранее к нашей семье никогда интереса со стороны силовиков не было. У Аскера религиозная семья, моя невестка и дочь носят хиджаб", - сообщил Мухамед Хамуков.

Он также добавил, что никаких связей фонда его сына с финансированием колодцев не было. О взаимодействии с другими благотворительными организациями, в отношении руководителей которых в последнее время были возбуждены дела о финансировании терроризма, ему также неизвестно.

13 декабря 2018 года ФСБ России сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе более 38 млн для боевиков запрещенных в России судом террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Организатором сети для финансовой поддержки террористов силовики назвали мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева), заявив, что средства для террористов собирались под предлогом помощи малоимущим мусульманам через "благотворительные фонды". Сам Саситлинский отверг свою причастность к финансированию террористов. Число задержанных по этому делу к настоящему времени выросло. Среди них глава дагестанского благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, уроженец Северной Осетии Георгий Гуев, которые не признают свою вину. Гуев, в частности, признал, что иногда переводил небольшие суммы денег в разные благотворительные фонды, в том числе на строительство колодца в Африке.

Адвокат Хамукова заявила о нарушении его права на защиту

Адвокат Аскера Хамукова Мадина Кипова сумела лишь выяснить, что он подозревается в финансировании терроризма.

"Мы Аскера разыскивали, не могли найти. О том, что не можем установить его местонахождение, подали заявление в Следственный комитет", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Мадина Кипова.

Она заявила о недопуске к своему подзащитному. "Сегодня с ордером я явилась в органы ФСБ около 13.00, сообщила, что представляю интересы Аскера, знаю о том, что он в этом здании, и прошу спуститься следователя и дать мне встретиться со своим подзащитным, представить ордер в уголовное дело. Следователь из Москвы сообщил, что Хамуковым занимался он, его уже увезли, завтра будут избирать меру пресечения в Москве. Заявил, что допустить меня он не может в силу того, что Аскера увезли", - рассказала адвокат.

Следователь заявил ей, что материалы дела находятся у него. "Я изъявила желание вручить ему ордер и ознакомиться с показаниями моего подзащитного, протоколом его допроса, и, если были иные материалы с его участием, я желала бы ознакомиться и с ними. Следователь заявил, что ордер принять не может, показать мне материалы не может и сослался на некие внутренние инструкции", - отметила Мадина Кипова.

Она заявила оперативнику, что наличие подобных инструкций противоречит Конституции, УПК. "Он сказал, что Аскера подозревают в финансировании терроризма, и в дальнейшем мной было написано заявление на имя руководителя УФСБ по КБР, к которому я приложила свой ордер и указала все обстоятельства, просила прекратить незаконные действия и помочь мне осуществить адвокатскую деятельность в интересах Хамукова. Этого сделано не было", - констатировала адвокат.

В дальнейшем, по словам Киповой, она связалась с прокурором, надзирающим за работой силовых структур, и сообщила о сложившейся ситуации. "Он пояснил, что все понимает, но надзирает конкретно за региональными сотрудниками ФСБ, а не за следователем, который приехал, неясно откуда, и личность которого ему не известна и среагировать он [на заявление адвоката] не может. Получается, что на территории КБР осуществляются следственные мероприятия, но надзирающие за законностью на территории республики органы никакого воздействия оказать не могут. Нарушается право на защиту, законные права", - высказала мнение Кипова.

По ее словам, супруга Хамукова была отпущена из отдела УФСБ вечером 7 октября. "У нее малолетний ребенок, на грудном вскармливании каждые несколько часов, потому мы были в панике больше о ней. Потому что ребенок нуждается в матери, он, более того, лежал с ней в реанимации, ребенок не совсем здоров. С мужем проводили следственные мероприятия, с ней - тоже", - сообщила адвокат.

Она также передала слова родителей Хамукова - в случае финансирования незаконной деятельности их сын не стал бы регистрировать официально благотворительный фонд. "Со слов родителей, если бы это было финансирование того, о чем идет речь - они бы не стали легализовывать свою деятельность и прозрачно ее вести. Все проходило через банк, можно отследить, кому направляли деньги, какие суммы", - заключила адвокат.

В пресс-службе УФСБ по Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла" сообщить информацию о задержании и этапировании Хамукова в Москву не смогли. Официальный представитель ведомства предложила "обратиться за разъяснением в центр общественных связей ФСБ России".

На сайте ФСБ России информации о задержании Аскера Хамукова, по данным на 18.25 мск 8 октября, нет.

Напомним, 27 сентября Следком сообщил о задержании девяти человек, обвиняемых в финансировании террористической организации. Обыски и задержания прошли в Москве, Московской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Всего в группе, созданной для финансирования терроризма, состояли около 30 человек, считают следователи. Организатором схемы по сбору денег для боевиков в Сирии и Ираке следствие считает уроженца Кабардино-Балкарии Алима Бегиева, который жил в Москве. Его связывают с переправкой миллионов рублей боевикам через республики Северного Кавказа.