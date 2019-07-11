11 июля 2019, 13:25

Заключенный в Приволжье заподозрен в причастности к нападению на Нальчик

Заключенный, отбывающий срок в Самарской области по делу об убийстве, подозревается в том, что снабдил оружием и боеприпасами участников нападения на Нальчик в 2005 году, сообщило сегодня областное УФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября 2005 года при нападении в Нальчике погибли 35 силовиков и военнослужащих, 14 мирных жителей, а также 92 человека из числа нападавших. 23 декабря 2014 года пятеро обвиняемых в нападении получили пожизненные сроки, трое были освобождены с учетом отбытого срока, остальные получили от девяти до 23 лет колонии.

Мужчина, осужденный на шесть лет колонии и отбывающий наказание в Самарской области, заподозрен в том, что в 2005 году на своем автомобиле доставил людям, готовившим нападение на Нальчик, более 40 автоматов и пистолетов, пять ящиков гранат и несколько тысяч патронов, сообщает сегодня со ссылкой на УФСБ по Самарской области телерадиокомпания "Губерния" на своем сайте.

Согласно сообщению УФСБ, информация о возможной причастности 35-летнего мужчины к нападению на Нальчик была получена "во время оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками областного УФСИН". Материалы проверки направлены в СУ СКР по Кабардино-Балкарии, пишет сегодня самарское издание "Волга Ньюс".

Мужчина был осужден по обвинению в публичных призывах к терроризму и убийстве, уточняет издание.

На сайтах ФСБ России и СУ СКР по Кабардино-Балкарии информация о начале расследования, по состоянию на 13.24 мск, не опубликована.

Материалы о событиях октября 2005 года и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".

Примечание:

"Комиссия по адаптации вступилась за осужденного по делу о нападении на Нальчик", "Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии", "Ученые обсудили методы противостояния радикальному исламу в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии".

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