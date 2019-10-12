12 октября 2019, 17:23
Семь человек стали жертвами ДТП в Чечне
Два человека погибли, пять госпитализированы в результате автоаварии в Надтеречном районе Чечни.
ДТП произошло сегодня на трассе в районе населенного пункта Горагорский. "На автодороге Грозный - Ищерская столкнулись автомобили "Лада-Приора" и ВАЗ-21114", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском МВД.
По данным ведомства, в результате аварии мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Авария произошла в связи с тем, что водитель одной из машин нарушил скоростной режим и выехал на встречную полосу, проинформировали МВД.
"Кавказский узел" ранее писал, что 15 сентября шесть человек погибли и двое были госпитализированы в результате столкновения двух легковых машин на окраине села Алхан-Кала в Чечне.
"Родственники погибших сочли мягким приговор Муслиму Джамбекову за ДТП", "Прокуратура настояла на расследовании резонансной гибели жительницы Чечни", "Пользователи соцсетей осудили Кадырова за невыполненное обещание жертве ДТП".
Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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