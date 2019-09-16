Последствия столкновения двух легковых машин на окраине села Алхан-Кала в Чечне Фото: страница ГИБДД МВД Чечни в instaghram https://www.instagram.com/p/B2dmU1VCYpp/

16 сентября 2019, 10:30

Врачи назвали тяжелым состояние жертв ДТП в Чечне

Женщина и ребенок, выжившие в аварии, в которой погибли шесть человек, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили сегодня в Минздраве Чечни. По версии правоохранителей, столкновение двух машин произошло после превышения скорости на трассе.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября на на окраине села Алхан-Кала в столкновении двух легковых машин погибли четыре человека. Еще четверо получили травмы, двое из них умерли по дороге в больницу, сообщили источники.

Шесть человек погибли в столкновении двух машин "Лада Приора" на трассе на окраине села Алхан-Кала Грозненского района, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Чечне.

Погибшие – двое мужчин, две молодые женщины и два мальчика, уточнил он. "Старшему из погибших было около 69 лет, младшему – три годика. Травмы получили женщина в возрасте 56 лет и семилетняя девочка. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил представитель МВД, уточнив, что семь из восьми жертв аварии приходятся друг другу близкими родственниками.

Причиной автоаварии, по предварительным данным, стало превышение скорости. "Столкновение было такой силы, что у одной из «Приор» практически снесло весь передок", - сказал сотрудник правоохранительных органов.

По предварительной версии полиции, авария произошла, когда одна из машин выезжала на трассу со стороны села и столкнулась с автомобилем, ехавшим по трассе, сообщает сегодня со ссылкой на республиканское УГИБДД РИА Новости.

Пострадавшая в ДТП женщина доставлена в первую горбольницу Грозного, а ребенок – в республиканскую детскую больницу. "Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Им оказывается необходимая помощь", - сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава республики.

Примечание:

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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