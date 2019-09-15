15 сентября 2019, 23:59
Восемь человек стали жертвами ДТП в Чечне
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате автоаварии на окраине чеченского села, сообщил источник.
По его данным, ДТП произошло сегодня на окраине села Алхан-Кала. Столкнулись два легковых автомобиля, в которых находились восемь человек.
Четыре человека погибли на месте, двое - по дороге в больницу, еще двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП в феврале в Урус-Мартановском районе Чечни. В результате столкновения автомобилей Mercedes и "Лада-Калина" погибли водитель и 18-летняя девушка, а водитель другой машины, женщина, несовершеннолетняя девочка и двухлетний ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии.
"Прокуратура настояла на расследовании резонансной гибели жительницы Чечни", "Бывший начальник охраны Магомеда Даудова разбился под Ростовом-на-Дону", "Пользователи соцсетей осудили Кадырова за невыполненное обещание жертве ДТП".
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