09 октября 2019, 18:52

Родные заподозренных в финансировании терроризма баксанцев обратились в "Мемориал"

Родным до сих пор неизвестно местонахождение задержанного учредителя благотворительного фонда "Одно тело" Аскера Хамукова. Его сестра, также заподозренная в финансированнии терроризма, содержится в больнице под конвоем.

Как сообщал "Кавказский узел", Аскер Хамуков был задержан 7 октября в Баксане вместе со своей беременной сестрой, которая на следующий день после задержания родила ребенка. Адвокат не смогла встретиться с Хамуковым, но выяснила у следователя, что ее подзащитного отправили в Москву.

По данным отца задержанного, Мухамеда Хамукова, его сына этапировали в Москву только минувшей ночью. "В настоящее время о местонахождении Аскера нам не известно", - отметил он.

Задержанная роженица остается, по его словам, в больнице. "Дочь перевели из обычной палаты в спецпалату, где она находится под конвоем. К ней никого не подпускают. Мы занимаемся сейчас организацией ее защиты. Адвоката Аскера к ознакомлению с процессуальными документами также не допустили. Мы обратились в Правозащитный центр «Мемориал»", - добавил Мухамед Хамуков корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте ПЦ "Мемориал" к 18.52 мск 9 октября не появилось информации о деле Хамукова.

По версии следствия, задержанные в Кабардино-Балкарии брат и сестра перевели боевикам в Сирию шесть миллионов рублей, собранных в разных регионах России, в том числе Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Краснодарском и Ставропольском краях. Силовики провели более 90 обысков у предполагаемых соучастников задержанных.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Уроженка Кабардино-Балкарии объявлена в розыск по делу о вербовке боевиков", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Житель Кабардино-Балкарии приговорен к 6 годам тюрьмы за пособничество ИГ*".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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