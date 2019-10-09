Воинская часть в прифронтовой зоне на стороне Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28598

09 октября 2019, 10:42

Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в селах приграничного района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах Газахского района.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике".

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