Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в селах приграничного района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах Газахского района.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.