Футбольные фанаты "Первого армянского фронта". Скриншот с личной страницы https://www.facebook.com/FirstArmenianFront/posts/2670293269656026:0

04 октября 2019, 14:56

Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас

Футбольные фанаты "Первого армянского фронта" взяли на себя ответственность за запуск дрона с флагом Нагорного Карабаха на стадионе в Люксембурге. МИД Азербайджана и Ассоциация футбольных федераций страны настаивают на наказании виновных.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 3 октября в Люксембурге состоялся футбольный матч группового этапа Лиги Европы между азербайджанским клубом "Карабах" и местным "Дюделанж". После того, как над стадионом появился дрон с флагом Нагорного Карабаха, игру остановили на 20 минут. Инцидент не помешал азербайджанскому клубу одержать крупную победу со счетом 1:4.

Матч возобновился после того, как министр спорта Люксембурга принес извинения по громкоговорителю. Министр, слова которого переводились на азербайджанский язык, заверил, что люди, причастные к запуску дрона, будут найдены и наказаны.

Ответственность за вылет дрона взяла на себя группа ультрас "Первого армянского фронта". "Акцию провели наши ребята из Бельгии", - говорится в сегодняшней публикации на странице First Armenian Front /FAF ultras/ в соцсети Facebook (перевод "Кавказского узла"). На фотографии, которой сопровождается публикация, четыре человека держат в руках флаг Нагорного Карабаха и дрон. По состоянию на 14.30 мск 4 октября эта публикация собрала 1,4 тысячи "лайков", ее перепостили 121 раз.

Уже после матча окна нескольких автомобилей, припаркованных рядом со стадионом, были разбиты, некоторые машины угнали. Полиция пока не подтвердила и не опровергла причастность кого-либо из болельщиков к этим инцидентам, сообщило сегодня люксембургское издание Wort (перевод Azerisport).

МИД Азербайджана ожидает наказания виновных. "Аккредитованному послу поручено связаться с МИД Люксембурга и убедиться, что виновные в провокации будут найдены и понесут соответствующее наказание", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства страны Лейлы Абдуллаевой, сделанную 3 октября в ее микроблоге в Twitter.

В свою очередь, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) подала сегодня официальную жалобу в УЕФА. "К сожалению, некоторые силы видят футбол как площадку для политических провокаций. То, что произошло на стадионе "Жози Бартель", помимо всего, поставило под угрозу безопасность футболистов. Мы надеемся, что в будущем будут предприняты меры, чтобы подобное не случалось", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление, опубликованное сегодня на сайте АФФА.

Футбольный клуб "Дюделанж" присоединился к извинениям министра спорта Люксембурга перед "Карабахом". "Мы извиняемся перед гостями из Азербайджана. Мы не имеем никакого отношения к этой провокации. Обязательно разберемся", - перевел корреспондент "Кавказского узла" текст, опубликованный в микроблоге клуба в Twitter.

Произошедшее предполагает самые жесткие меры со стороны УЕФА, полагает обозреватель сайта Azerisport.com Зеки Фейзуллаев. "Во-первых, сам по себе факт появления дрона на стадионе является серьезным происшествием, представляющим угрозу безопасности футболистов. Не случайно, сам арбитр увел футболистов с поля. Во-вторых, игра была приостановлена на 20 минут, что является из ряда вон выходящим событием в международном футболе, и тем более на таких престижных соревнованиях, как групповой этап Лиги Европы. Это удар по престижу самой УЕФА. В-третьих, остановка игры на 20 минут создала проблему для вещателей и рекламодателей. В-четвертых, санкции должны быть жесткими не только с точки зрения наказания «Дюделанжа», но и опасности самого прецедентва и недопустимости повторения подобного в будущем", - сказал Фейзуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Независимость Нагорного Карабаха была провозглашена в 1991 году, но республика остается непризнанной. ООН в резолюциях Совбеза и Генассамблеи подтвердила целостность Азербайджана, который считает Нагорный Карабах частью своих территорий.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Кто же все-таки признал Карабах?". Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Бакинский "Нефтчи" покинул Лигу Европы", "Азербайджанские футболисты впервые обыграли российских в еврокубке", "Отказ Мхитаряна от поездки в Баку поднял вопрос политизации спорта".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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