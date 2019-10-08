Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта

08 октября 2019, 10:18

Азербайджанские позиции в зоне карабахского конфликта обстреляны из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций за сутки, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 20 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, обстрелы велись с позиций, расположенных на территории "Ноемберянского района" Армении и близ "оккупированных сел". Под обстрел попали позиции военных в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".