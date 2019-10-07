07 октября 2019, 08:42

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах приграничных сел

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта, в том числе в пяти селах, были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября Минобороны Азербайджана сообщило о 21 обстреле своих позиций за сутки, а днем ранее - о 19 обстрелах. Нагорный Карабах в свою очередь 5 октября насчитал 100 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 22 раза за сутки, позиции азербайджанских военных были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Стрельба велась с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел" по позициям в селах Кохнегышлаг, Мезем, Бала Джафарли, Геяли и Заманлы, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном".

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