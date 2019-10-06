06 октября 2019, 09:16
Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии были обстреляны за минувшие сутки 21 раз со стороны Армении, огонь велся с применением снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 5 октября азербайджанская сторона заявила о 19 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Крабах насчитал 100 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 29 сентября по 5 октября.
С 5 по 6 октября режим перемирия был нарушен 21 раз, обстрелы велись в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции в селe Гушчу Айрым в Газахском районе и в селах Геяли и Заманлы в Гедабекскм районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись со стороны Армении и с территории, которая контролируется властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения оборонного ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.55 мск 5 октября не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.
Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. Однако противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" "Кавказского узла". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.
"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".