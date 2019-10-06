Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

06 октября 2019, 09:16

Позиции азербайджанской армии были обстреляны за минувшие сутки 21 раз со стороны Армении, огонь велся с применением снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 5 октября азербайджанская сторона заявила о 19 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Крабах насчитал 100 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 29 сентября по 5 октября.

С 5 по 6 октября режим перемирия был нарушен 21 раз, обстрелы велись в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции в селe Гушчу Айрым в Газахском районе и в селах Геяли и Заманлы в Гедабекскм районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись со стороны Армении и с территории, которая контролируется властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения оборонного ведомства.