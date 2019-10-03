03 октября 2019, 22:06
Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном
Контрактник погиб сегодня в результате обстрела со стороны Азербайджана, на другом участке армяно-азербайджанской границы ранение получил водитель трактора, сообщило Минобороны Армении.
По данным ведомства, 28-летний контрактник Мушег Абовян погиб в результате обстрела в Тавушской области. Также сегодня при обстреле со стороны Азербайджана был ранен армянский тракторист, проводивший инженерные работы в Ноемберянском районе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Оборонное ведомство Азербайджана сегодня к 22.00 мск не прокомментировало заявление Минобороны Армении на своем сайте.
"Кавказский узел" писал, что сегодня утром Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах со стороны Армении, а утром 2 октября обвинил армянскую сторону в 22 обстрелах приграничных районов и атаке на пограничные пункты. Армения сообщила о ранении своего военнослужащего, Азербайджан - о гибели водителя экскаватора, который работал на прокладке дороги в зоне конфликта.
В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.
Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"