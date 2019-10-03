Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном

03 октября 2019, 22:06

Контрактник погиб сегодня в результате обстрела со стороны Азербайджана, на другом участке армяно-азербайджанской границы ранение получил водитель трактора, сообщило Минобороны Армении.

По данным ведомства, 28-летний контрактник Мушег Абовян погиб в результате обстрела в Тавушской области. Также сегодня при обстреле со стороны Азербайджана был ранен армянский тракторист, проводивший инженерные работы в Ноемберянском районе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Оборонное ведомство Азербайджана сегодня к 22.00 мск не прокомментировало заявление Минобороны Армении на своем сайте.

"Кавказский узел" писал, что сегодня утром Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах со стороны Армении, а утром 2 октября обвинил армянскую сторону в 22 обстрелах приграничных районов и атаке на пограничные пункты. Армения сообщила о ранении своего военнослужащего, Азербайджан - о гибели водителя экскаватора, который работал на прокладке дороги в зоне конфликта.