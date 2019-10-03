Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничных селах 

03 октября 2019, 09:50

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в трех селах, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 2 октября Азербайджан обвинил Армению в 22 обстрелах в приграничных районах, а позднее - в атаке на пограничные пункты. Армения сообщила о ранении своего военнослужащего, Азербайджан - о гибели водителя экскаватора, который работал на прокладке дороги в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селe Коханеби Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.