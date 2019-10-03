Солдат азербайджанской армии. Фото: Пресс-служба МО Азербайджана. Фото: https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28684

03 октября 2019, 09:50

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничных селах 

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в трех селах, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 2 октября Азербайджан обвинил Армению в 22 обстрелах в приграничных районах, а позднее - в атаке на пограничные пункты. Армения сообщила о ранении своего военнослужащего, Азербайджан - о гибели водителя экскаватора, который работал на прокладке дороги в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селe Коханеби Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но  оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле".  В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в атаке на пограничные пункты", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике".

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