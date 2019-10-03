03 октября 2019, 09:50
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничных селах
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в трех селах, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", утром 2 октября Азербайджан обвинил Армению в 22 обстрелах в приграничных районах, а позднее - в атаке на пограничные пункты. Армения сообщила о ранении своего военнослужащего, Азербайджан - о гибели водителя экскаватора, который работал на прокладке дороги в зоне конфликта.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селe Коханеби Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.
Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".