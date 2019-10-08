Волгоградцы пожаловались на массовые нападения агрессивных собак

08 октября 2019, 22:37

Бездомные собаки сбились в стаю и нападают на прохожих в промзоне, а мэрия Волгограда ничего не предпринимает с конца сентября, рассказали горожане. Люди должны ждать выезда специализированной службы, поскольку за причинение вреда собакам им грозит тюремное заключение.

Собаки группируются в двух местах Краснооктябрьского района города: между проспектом Ленина и железнодорожными путями и на пустыре у промзоны, причем в кустах близ проспекта Ленина имеется площадка для их кормления, на которой стоит дюжина пластиковых мисок. На пустыре и у ворот предприятий также разбросаны миски для кормления, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня на месте и наблюдавший, как собак подкармливает пожилая женщина.

Пенсионерка, представившаяся Мариной, рассказала, что кормит собак ежедневно в полдень. Еду для них она готовит дома из продуктов, которые покупает на свою пенсию и на пожертвования соседей. "А кто их еще пожалеет", - заявила Марина. По ее мнению, вызывать службу для стерилизации и чипирования собак негуманно, "так как в госпитомнике фашистские условия". "Они совсем не опасны для людей. Просто надо себя вести правильно на территории, где они обитают, надо их любить", - считает пенсионерка.

Одна из собак сегодня стала преследовать женщину, которая шла с трамвайной остановки. Женщина отбивалась от нее хозяйственной сумкой, однако собака не отстала. "10 лет тут работаю. У нас была одна собака на территории базы - стерилизованная, чипированная. Но вот буквально в последние три года расплодились [собаки]. Стая появилась на пустырях. Ведут себя неадекватно. Сотрудники нашей базы обращались в службы [мэрии], но результат пока нулевой", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" эта женщина, представившаяся Ириной Букреевой.

Она призналась, что сама каждый день подкармливает собак, хотя понимает, что это неправильно. "Поэтому в отношении меня агрессию проявляют только недавно появившиеся здесь особи. Остальные меня знают", - отметила Ирина Букреева.

Численность бездомных собак в этом районе резко увеличилась за последний год, сообщила бухгалтер соседнего предприятия Елена Шмидт. "Их тут до 50 особей. Больших собак стало много. Поведение у них изменилось, они стали агрессивными. Одна на тебя прыгает, а остальные стоят наготове. Не знаешь, как они себя поведут. Я в своей жизни с таким еще не сталкивалась. Тут ими все кишит буквально. Очень страшно", - рассказала бухгалтер корреспонденту "Кавказского узла".

Собаки не дают прохода прохожим, подтвердил сотрудник охраны одного из предприятий, Алексей. "Собак постоянно подкармливают добрые люди - их они не трогают, а вот прохожих изгоняют со своей территории. Я видел, как в воскресенье (6 октября. - Прим. "Кавказского узла") подростков на велосипедах собаки преследовали. Штук 10 неслись за велосипедистами, хватали их за ноги. Лай, крики пацанов. Что тут было! Я палку бросил, а они не боятся. Повернулись - и на меня. Глаза красные, пасти страшные. Вот думаю теперь, как себя обезопасить. Надо бы шумовой пистолет купить", - рассказал охранник. Он отметил, что бродячие собаки стали нападать на людей без лая, подобно волкам.

Причинять вред собакам нельзя, а городские власти с конца сентября не предприняли никаких действий, заявил другой охранник, Игорь Знаемский. "Женщину тут покусали. Платье ей порвали. Сотрудники боятся на работу ходить. И вот не знаем, что делать с ними. По новому закону собак теперь обижать нельзя. А службы отлова не приезжают. Мы вот в конце сентября заявку в мэрию отправили. Пока ответа нет и реакции нет. Я тут из этой службы [отлова] никого не видел", - заявил Игорь Знаемский.

"Животные должны быть защищены от жестокого обращения", - гласит часть 1 статьи 11 федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

В мэрии пообещали проинспектировать проблемный район

Горожане могут жаловаться на агрессивных уличных животных в муниципальное предприятие "Горпитомник", пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Волгограда. "Единственная заявка на отлов животных по адресу: Волжский проспект, дом 30 поступила в МКП "Горпитомник" в конце сентября. Заявка <...> принята в работу. В ходе ближайшего выезда, который состоится в начале октября, специалисты проинспектируют данную территорию", - сообщили сотрудники пресс-службы мэрии в ответе на запрос редакции "Кавказского узла".

В администрации города отметили, что в сентябре по заявкам горожан с улиц Краснооктябрьского района сотрудники Горпитомника забрали более 30 собак. "Системная работа Горпитомника позволяет держать ситуацию под контролем, однако в целом проблема - как в Волгограде, так и во всем мире - будет решена тогда, когда повысится социальная ответственность жителей, и на улице перестанут появляться выброшенные собаки", - отметили сотрудники пресс-службы мэрии.

В администрации города рассказали, что подобранные на улице животные попадают на базу питомника. Их осматривает ветеринарный врач, который проводит иммунизацию животных. Агрессивных особей изолируют. Здоровых животных может забрать к себе домой любой ответственный человек. В поиске новых хозяев Горпитомнику активно помогают волонтеры и представители общественных организаций. В июле 2018 года муниципальное предприятие и приют "Дино" запустили в одной из социальных сетей проект "Ищу хозяина" по поиску владельцев для бездомных животных. В результате удалось устроить в семьи свыше ста животных. Собаки, имеющие явные признаки того, что они потерялись, возвращаются исключительно их хозяевам, сообщили в мэрии.

Горожане не имеют права убивать бродячих собак

Если человека укусила бездомная собака, он может подать в суд на администрацию города, сообщил юрист Сергей Иващенко, сославшийся на статьи 7, 8, и 17 закона "Об ответственном обращении с животными". Он отметил, что для этого нужно обратиться к участковому и пройти медицинское освидетельствование. "Именно администрация города и региональные власти обязаны посредством определенной законом деятельности предотвращать причинение вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц", - указал Иващенко, приведя пункт 2 статьи 17 закона об обращении с животными.

Юрист подчеркнул, что убивать бездомных собак может только специализированная служба, а обычный человек может быть наказан за это штрафом или даже лишением свободы сроком до трех лет. Если же убийство животного совершено организованной группой, да еще в присутствии малолетнего ребенка, или садистским способом, или с публичной демонстрацией убийства, то виновный может оказаться в заключении на пять лет, добавил Иващенко. "Поэтому все действия в отношении бездомных собак, если они не угрожают непосредственно здоровью и жизни людей, должны осуществляться не гражданами, а местными властями и уполномоченными на то службами", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема бродячих собак в Волгограде решается медленно

По данным областного управления ветеринарии, в городе более 20 тысяч бродячих собак, но реальная цифра в два раза больше, считает директор регионального благотворительного фонда защиты животных "Дино" Анжела Макарова. "Принять всех в приюты невозможно, это утопия. Поток их огромен, а стерилизацией занимается только наш фонд. Мы получили на это президентский грант. В сентябре мы стерилизовали 148 животных, а в добрые руки отдали только семь собак. Это очень низкий показатель. И демонстрирует он, прежде всего, безразличие в обществе к этой проблеме", - сказала Анжела Макарова корреспонденту "Кавказского узла".

Зоозащитница отметила, что при стерилизации бездомные собаки обычно утрачивают приобретенную на улице агрессивность, поскольку теперь им не нужно защищать потомство и бороться за самок. В случае если устранить агрессивность животного нельзя, собаку изолируют – содержат в приюте. Остальных либо раздают, либо выпускают чипированными на улицу. "Проблему агрессивных бродячих собак можно решить. И для этого нужны не только усилия и финансовые вложения государства, но и активная позиция гражданского общества. Мы должны понимать, что выбрасывать прирученных нами животных на улицу недопустимо. В обществе должно стать модным забирать собак из приютов", - сказала Анжела Макарова.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о проблеме бездомных собак в Волгограде. В августе зоозащитники сообщили о планах городских властей снести приют для домашних животных. В случае сноса 40 бездомных животных разбредутся по городу, предупредили они.

В феврале 2018 года зоозащитники провели несколько акций, в которых обвинили власти Волгоградской области в массовых убийствах бездомных собак перед чемпионатом мира по футболу. Директор волгоградского приюта для бездомных животных сообщила, что после освещения проблемы иностранными журналистами с волгоградскими властями удалось договориться об отзыве тендера на уничтожение собак. 22 марта 2018 года депутаты областной думы внесли в законодательство поправку, исключающую убийство бездомных животных.