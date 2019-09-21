Зоозащитники сочли излишне мягким приговор по делу о массовом убийстве собак в Новочеркасске

21 сентября 2019, 10:55

Решение суда оштрафовать предпринимателя Черневского и ветеринара Бражко за убийство собак при проведении саночистки в Новочеркасске не остановит жестокое обращение с животными, прокомментировали приговор ростовские зоозащитники.

Как писал "Кавказский узел", весной 2018 года зоозащитники заявили об участившихся случаях убийства безнадзорных животных в Ростовской области. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области согласился с тем, что взявший на себя обязательства по саночистке Новочеркасска предприниматель не выполнил условия контракта, использовал для эвтаназии животных препарат, который нельзя применять для этих целей, а также содержал животных в ненадлежащих условиях. 19 сентября предприниматель Сергей Черневский и ветеринар Иван Бражко признаны судом виновными и оштрафованы на 110 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

На оглашении приговора в Новошахтинском районном суде Ростовской области 19 сентября по делу Сергея Черневского и Ивана Бражко присутствовали сами подсудимые, также на него приехали четверо местных зоозащитников. Прокурор и адвокаты на оглашение приговора не прибыли, сообщил присутствовавший в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

Суд счел Черневского и Бражко полностью виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил им минимальные наказания. Черневский был приговорен к штрафу в 110 тысяч рублей, а Бражко назначен штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора подсудимым стали их положительные характеристики по месту работы и отсутствие судимости по уголовным статьям. Также суд учел наличие у Ивана Бражко несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

Черневскому и Бражко были предъявлены обвинения по пунктам "а" и "д" статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору), согласно которой максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, а минимальное – 100 тысяч рублей штрафа.

Оглашение приговора началось в 15.00 мск и завершилось после окончания рабочего дня суда. В начале оглашения приговора суд зачитал анкетные данные подсудимых. Согласно им, 42-летний ветеринар Иван Бражко является уроженцем хутора Савоськин Зимовниковского района Ростовской области, прописан там же и работает в собственном ИП "Бражко". 63-летний Сергей Черневский родился в Ивано-Франковске, проживает в поселке Темерницкий Сальского района и также работает в собственном ИП "Черневский".

Из оглашенного судом обвинения следует, что 21 и 27 декабря 2017 года Сергей Черневский заключил договор и дополнительное соглашение с муниципалитетом Новочеркасска на общую сумму 1 734 000 рублей. По условиям контракта Черневский обязался отлавливать в Новочеркасске безнадзорных животных, а затем их содержать, стерилизовать, а безнадежно больных - усыплять. При этом отловленные в Новочеркасске животные привозились в пункт содержания безнадзорных животных в Новошахтинске. Согласно обвинению, в этом пункте 18 и 21 февраля 2018 года Черневский и Бражко составили акты на 173 здоровые собаки о том, что они агрессивны и больны, и убили их с помощью белорусского препарата "Дитилин" с целью сэкономить деньги на содержание собак в вольерах.

Подсудимые вину отрицали и заявили, что действовали в рамках контрактов, а подвергали эвтаназии только больных собак.

Перед тем, как огласить вердикт, судья Сергей Шиш зачитал свидетельские показания, которые легли в основу приговора. В частности, судья зачитал показания ведущего менеджера городского департамента ЖКХ и отдела благоустройства Терехиной, которые она дала в суде. Из этих показаний следует, что 27 марта 2018 года Черневский предоставил в отдел благоустройства документы ИП "Черневский" с двумя актами выполненных работ, в которых указано об эвтаназии 60 собак 18 февраля и 113 собак - 21 февраля. В качестве препарата, который применялся при эвтаназии, в документах указывался "Дитилин".

Как указано в приговоре, Терехина не приняла эти документы, поскольку, во-первых, препарат "Дитилин" не может, согласно законодательству Ростовской области, использоваться для эвтаназии, а во-вторых, Черневский предоставил в отдел благоустройства акты на групповую эвтаназию собак, в то время как они должны составляться на каждую собаку отдельно. Позже Черневский переделал акты и предоставил документы, где указано другое действующее вещество для умерщвления собак, однако муниципалитет, по словам Терехиной, все равно не произвел оплату предпринимателю в связи с нарушением условий контракта.

О том, в каких условиях содержались собаки в пункте содержания животных, говорят показания свидетельницы Лагутиной, также оглашенные судьей и легшие в основу приговора. Свидетель забирала из пункта отлова Черневского собаку по кличке Полкан, которую она подкармливала и которую Черневский, по ее словам, "похитил", предварительно усыпив выстрелом из духового ружья. При этом "похищение", по словам свидетеля, происходило на глазах у детей. Согласно оглашенным показаниям Лагутиной, в пункте отлова собак она увидела, что клетки переполнены, животные были истощенные, вода у них отсутствовала. Свидетель рассказала, что попросила сторожа дать собакам воды, однако он проигнорировал ее просьбу. Пес Полкан, за которым она приходила, был истощен, не мог идти, рассказывала суду женщина, отметив, что собаку ей пришлось нести на руках.

Во время зачитывания показаний Лагутиной пришедшие на процесс зоозащитники не смогли сдержать эмоций и несколько раз выкрикнули оскорбительные слова в адрес подсудимых.

Также в приговоре приведены свидетельства работавшего ранее в пункте содержания животных местного жителя Кабаргина, который сообщил, что лично наблюдал, как Черневский привозил в пункт банки с надписью "Дитилин" и разводил препарат теплой водой, не соблюдая пропорции по весу собак. По словам свидетеля, процедуру эвтаназии проводил, в основном, ветеринар Бражко, но иногда ей занимался и сам Черневский.

О том, что из себя представляет препарат "Дитилин" и какое он производит действие на животных, рассказала в суде специалист Дерезина, работающая на кафедре биологии и общей патологии. Согласно ее показаниям, "Дитилин" - это "миорелаксант перефирического действия", и он применяется в ветеринарии не для эвтаназии, а для того, чтобы на какое-то время обездвижить собаку. Однако, если применять препарат в больших дозах, собаку можно убить, при этом время действия препарата варьируется от нескольких секунд до одной минуты, рассказала свидетель. "Животное погибает от удушья, при полном сознании и болевой реакции", - зачитал судья показания Дерезиной. Также Дерезина в своих показаниях сообщила, что этот препарат "не может применяться по соображениям гуманности".

Зоозащитники раскритиковали приговор

После оглашения приговора местные зоозащитники выразили свое возмущение приговором.

"Приговор несправедливый, потому что они свою вину не признали и не раскаивались в том, что сделали. Однако суд, признав их виновными, назначил им минимальное наказание. Получается, животных у нас можно убивать, да еще и изуверскими способами, да?" - прокомментировала решение суда корреспонденту "Кавказского узла" активистка Татьяна.

Другая активистка по имени Елена предполагает, что сама стала жертвой деятельности Сергея Черневского. "11 июня 2018 года несколько наших девочек поехали к нему на пункт содержания и сделали там видеосьемку 50 собак, находящихся в клетках, среди которых была и моя собака, но ее им не отдали. 15 июня они снова приехали и увидели, что там осталось уже 15 собак, и работает крематорий. Я ходила в администрацию по поводу своей собаки, приезжала с участковым, но результата нет, осталась я без собаки", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" свою историю Елена.

По мнению другой активистки, юриста из Ростова-на-Дону Натальи Лосевской, приговор Черневскому и Бражко только стимулирует предпринимателей, оказывающих подобные услуги муниципалитетам, продолжать "убивать животных".

"Мы считаем, что вынесенный приговор никак не повлияет на деятельность Черневского и Бражко. Дело касалось всего одного контракта за 2018 год, а они уже заключили несколько контрактов на три миллиона рублей за 2019 год. Такой минимальный штраф в 100 тысяч рублей их не испугает, а наоборот, стимулирует продолжать заниматься тем же самым, потому что они почувствуют себя безнаказанными. Черневскому и Бражко ведь суд не запретил заниматься их деятельностью, хотя там речь шла о жестоком обращении с животными", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" активистка.

Проблема большого количества бездомных собак существует в регионе, как и во всей России, однако власти ее не решают, потому что допускают нецелевое расходование бюджетных средств, также считают ростовские зоозащитники.

Решение проблемы безнадзорных животных, по мнению Лосевской, состоит в неукоснительном исполнении закона. "Согласно закону, предприниматели заключают контракты на регулирование численности поголовья безнадзорных животных и профилактики бешенства среди людей. Инструменты этого регулирования четко прописаны - это отлов, содержание, стерилизация, вакцинация, мечение и пристрой животного. Эти способы регулирования прекрасно работают во всех развитых странах, здесь ничего придумывать не надо", - заявила Лосевская.

Однако, по ее словам, предприниматели нарушают закон и убивают здоровых животных, чтобы сэкономить деньги на их содержание. "В открытых источниках есть акты выполненных работ, где, например, в графах стерилизация - 0, вакцинация - 0, мечение - 0, а эвтаназия - 76 собак из 76 пойманных, и такие акты чиновниками принимаются… В Ростовской области происходит тотальная эвтаназия животных за счет бюджетных средств", - считает Лосевская.

Тотальная эвтаназия - неэффективный способ регулирования численности беспризорных животных и ведет к еще большему расходованию бюджетных средств, уверена она. "Тотальная эвтаназия не решает проблему безнадзорных животных. Если освобождается территория, ее осваивают новые животные, потому что у них нет конкурентов. Пропорция здесь такая: чем больше собак убивают, тем больше их рождается, поэтому проблему нужно решать цивилизованным способом", - сказала Лосевская.

Руководитель регионального отделения "Альянса защитников животных" Маргарита Агафангелос также осталась недовольна излишне "мягким", по ее мнению, приговором Черневскому и Бражко и рассказала корреспонденту "Кавказского узла", как ростовские активисты помогают решить проблему безнадзорных животных.

"Приговор несправедлив. Штраф настолько минимальный, что для Черневского и Бражко это ничего [не значит]. Они намного больше получают денег от государства, вполне способны заплатить этот штраф, и не раз. Пускай их несколько раз будут наказывать и дальше, это их не остановит в жестоком обращении с животными", - считает Агафангелос.

"Лучший способ решить проблему безнадзорных животных - это стерилизация, чем мы и занимаемся на свои средства", - рассказала зоозащитник. "Также мы просим любителей собак не выпускать своих питомцев на самовыгул, не выбрасывать их, и также стерилизовать или кастрировать", - добавила она.

Осуждённые приговор не комментировали. Во время суда ни с кем не разговаривали, вели себя отстранено и даже на оскорбительные выкрики в свой адрес не реагировали. После оглашения решения суда они просто быстро вышли из зала.

Напомним, 28 января мировой суд в Ростове-на-Дону назначил 50 тысяч рублей штрафа ветеринару компании-подрядчика Центра безнадзорных животных Олесе Афанасьевой, признав ее виновной в негуманном умерщвлении бездомных собак. Наказание в виде штрафа местные зоозащитники признали несоразмерным преступлению.