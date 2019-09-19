19 сентября 2019, 18:54

Суд назначил штрафы обвиняемым в массовом убийстве собак в Новочеркасске

Предприниматель Сергей Черневский и ветеринар Иван Бражко признаны виновными по делу о массовом убийстве бездомных собак в Новочеркасске и оштрафованы на 110 и 100 тысяч рублей соответственно.

Как писал "Кавказский узел", весной 2018 года зоозащитники заявили об участившихся случаях убийства безнадзорных животных в Ростовской области. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области согласился с тем, что взявший на себя обязательства по саночистке Новочеркасска предприниматель не выполнил условия контракта, использовал для эвтаназии животных препарат, который нельзя применять для этих целей, а также содержал животных в ненадлежащих условиях. На суде 26 июня предприниматель Сергей Черневский и ветеринар Иван Бражко, обвиненные по этому делу, отказались признать вину в убийстве 173 собак.

Новошахтинский районный суд Ростовской области признал предпринимателя и ветеринара виновными по делу о массовом убийстве бездомных собак. Черневскому назначено наказание в виде штрафа на сумму в 110 тысяч рублей, Брагину - на сумму в 100 тысяч рублей.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных и их представителей относительно решения суда.

Напомним, 28 января мировой суд в Ростове-на-Дону назначил 50 тысяч рублей штрафа ветеринару компании-подрядчика Центра безнадзорных животных Олесе Афанасьевой, признав ее виновной в негуманном умерщвлении бездомных собак. Наказание в виде штрафа местные зоозащитники признали несоразмерным преступлению.

Примечание:

"Ростовские активисты потребовали принять закон о защите животных", "Жители юга России потребовали гуманного отношения к бездомным животным", "30 защитников животных вышли на пикет в Ростове-на-Дону".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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