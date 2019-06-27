Обвиняемые в массовом убийстве собак в Новочеркасске заявили о невиновности

27 июня 2019, 02:54

Индивидуальный предприниматель Сергей Черневский и ветеринар Иван Бражко отказались признать вину в убийстве 173 безнадзорных собак в Новочеркасске.

Как писал «Кавказский узел», весной 2018 года зоозащитники заявили об участившихся случаях убийства безнадзорных животных в Ростовской области. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области согласился с тем, что взявший на себя обязательства по саночистке Новочеркасска предприниматель не выполнил условия контракта, использовал для эвтаназии животных препарат, который нельзя использовать для этих целей, а также содержал животных в ненадлежащих условиях.

28 января мировой суд в Ростове-на-Дону назначил 50 тысяч рублей штрафа ветеринару компании-подрядчика Центра безнадзорных животных Олесе Афанасьевой, признав ее виновной в негуманном умерщвлении бездомных собак, на сегодняшний день приговор вступил в силу. Наказание в виде штрафа местные зоозащитники признали несоразмерным преступлению.

В Новошахтинском районном суде Ростовской области 26 июня началось рассмотрение уголовного дела о жестоком обращении с животными в отношении индивидуального предпринимателя Сергея Черневского и ветеринара Ивана Бражко. На заседание приехали 15 зоозащитников, которые еще в коридоре высказывали свое возмущение теми деяниями, в которых обвиняются подсудимые, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Согласно обвинительному заключению, 21 декабря 2017 года между администрацией Новочеркасска и индивидуальным предпринимателем Сергеем Черневским был заключен муниципальный контракт на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Предметом контракта являлся отлов и содержание безнадзорных животных на территории Новочеркасска.

По данным обвинения, Черневский для выполнения контракта привлек в рамках договора на оказание ветеринарных услуг и ветеринарного обслуживания животных Ивана Бражко. Далее, говорится в документе, "действуя группой лиц по предварительному сговору Черневский и Бражко из корыстных побуждений, желая получить материальную выгоду и не желая иметь дополнительные расходы на содержание животных", заключили договор на приобретение препарата "дитилин"..

В период с 1 января по 20 февраля 2018 года Черневский на основании наряда муниципального заказчика отловил в Новочеркасске 173 безнадзорные собаки, которым были выданы ветеринарные свидетельства с описью животных, в которых данные собаки признаны здоровыми.

"С 18 февраля по 21 февраля 2018 в пункте содержания безнадзорных животных в Новошахтинске ветеринарный специалист Бражко, действуя согласно заранее достигнутой договоренности, с целью достижения умысла с Черневским по жестокому обращению с животными из корыстных побуждений, повлекшей их гибель, на каждое животное, которое было подвергнуто эвтаназии, составил список заключений о клиническом состоянии безнадзорного животного, согласно которому все собаки, выловленные Черневским с 1 января по 20 февраля 2018 в г. Новочеркасске, являются агрессивными и поражены неизлечимыми заболеваниями, нуждаются в эвтаназии» - зачитала гособвинитель.

При этом сведения, указанные в заключении, не соответствует действительности, так как все собаки были здоровы, отметила она.

По версии обвинения, после этого Черневский совместно с Бражко 18 февраля и 21 февраля 2018 года в пункте содержания безнадзорных животных в Новошахтинске использовали препарат «дитилин», использование которого не предусмотрено в качестве средства для эвтаназии и запрещено «Правилами отлова и содержании безнадзорных животных на территории Ростовский области». Таким образом, Бражко и Черневский умышленно осуществили препаратом инъекцию 173 животным, что повлекло их мучительную смерть, а Черневский за действия, связанные с жестоким обращением с животными, выплачивал Божко денежные средства, говорится в обвинении.

Черневский и Бражко обвиняются по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 245 УК РФ - «жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Минимальное наказание по данной части статьи - штраф в размере ста тысяч рублей, максимальное - пять лет лишения свободы.

После оглашения обвинительного заключения и Сергей Черневский, и Иван Бражко сказали, что не признают вину, однако не выразили свое отношение к обвинению.

Суд также допросил свидетеля Майю Шепанскую, учителя химии в одной из школ Новошахтинска, ранее работавшую в детском саду.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Шепанская рассказала, что в один из дней около 7.30 утра в микрорайоне Радио она видела, как Черневский подъехал на своей машине, «выстрелил в собаку из трубки» и «потащил её в машину», оттолкнув при этом пожилую женщину, которая сказала, что кормит эту собаку. По словам Шепанской, она видела «ещё ряд таких случаев по городу».

Женщина также заявила, что в марте 2018 года Черневский отловил «собачку по кличке Патиссон, которую все кормили в детском саду», и она забирала её из пункта отлова в Новошахтинске.

"Там стоит ангар железный, это территория свалки … Он (пес) лежал там в опилках, весь трясущийся, в шоке, и там половина собак такие были. Их было очень много, 50 - точно. И большие, и маленькие, но корма я там не увидела», - сообщила суду Шепанская.

Отвечая на вопросы адвоката, свидетельница сказала, что не состоит в зоозащитных организациях. Сославшись на высшее химическое образование, она пояснила, что может различить действие «дитилина» от действия другой группы препаратов.

Рассмотрение дела продолжится 11 июля в 10.00 мск. Ожидается, что будут допрошены другие свидетели обвинения - около 20 человек.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Сергея Черневского и Ивана Бражко относительно обвинений и показаний свидетеля.

Напомним также, что перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону уничтожали больше безнадзорных животных, чем обычно, а городскому ЦБЖ на борьбу с бродячими животных было выделено более 10 миллионов рублей, заявили в апреле 2018 года "Кавказскому узлу" местные зоозащитники.

В июне 2017 года был вынесен приговор бывшему директору ЦБЖ, которая обвинялась по нескольким эпизодам, в том числе хищении миллиона бюджетных средств с помощью фиктивного трудоустройства работников и растраты около 5 млн рублей, выделенных на закупки кормов, а также в завышении объемов работ и услуг по отлову безнадзорных животных, их лечению и утилизации. Она получила три года условно. Еще одним обвиняемым по этому делу проходил бывший директор ООО "Служба Бася", которому было назначено полтора года также условно, следует из опубликованного на сайте Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону приговора.