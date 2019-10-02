Армянский военный ранен на границе с Азербайджаном

02 октября 2019, 21:39

Военнослужащий-контрактник получил ранение в Тавушской области Армении, он госпитализирован, сообщили врачи.

Военный был доставлен в Ноемберянский медцентр в ночь на 2 октября.

"У военнослужащего-контрактника были диагностированы осколочные огнестрельные ранения правого плеча", - приводит сегодня сообщение директора медицинского центра Ноемберяна Гаруника Гушчяна агентство Tert.am. В медцентре военному оказали помощь, а сегодня утром его перевели в военный госпиталь, отметил Гушчян.

Раненый находится в стабильном состоянии, написал со ссылкой на врачей "Sputnik-Армения". Военный получил ранение на тавушском участке армяно-азербайджанской границы, отмечает издание.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако противостояние не прекратилось, обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

На сайте Министерства обороны Армении по состоянию на 21.10 мск сегодня информации о ранении военнослужащего нет. Минобороны Азербайджана пока не прокомментировало на своем сайте сообщение о ранении армянского военнослужащего по состоянию на 21.20 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что госпогранслужба Азербайджана сегодня сообщила о нападении диверсантов и обстреле пограничных позиций, в том числе из крупнокалиберного оружия. Минобороны Армении отвергло обвинения, назвав это заявление дезинформацией.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".