Азербайджан обвинил Армению в атаке на пограничные пункты

02 октября 2019, 16:01

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о нападении диверсантов и обстреле пограничных позиций, в том числе из крупнокалиберного оружия. Минобороны Армении отвергло обвинения, назвал это заявление дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан ведет ежедневные сводки обстрелов на границе в зоне карабахского конфликта. Так, сегодня Минобороны страны заявило о 22 обстрелах за сутки, в том числе из снайперских винтовок. 1 октября Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией, насчитав 20 нарушений режима перемирия за сутки.

Армянские военные подвергли многократному интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия пограничные боевые пункты Азербайджана, со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана сообщает сегодня1news.az. Инцидент на границе в Газахском районе Азербайджана произошел 1 октября около 22.00 по местному времени (21.00 мск).

Диверсионные группы двигались со стороны боевых позиций вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана на линии соприкосновения войск на государственной границе, отмечает сегодня Haqqin.az. По данным издания, диверсия была предотвращена ответным огнем. В ведомстве не сообщи о погибших или раненных в результате происшествия.

Заявление Азербайджана о "предотвращении диверсии с армянской стороны" является дезинформацией, сообщает сегодня сказал «Sputnik-Армения», ссялаясь на пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованисяна.

«Не соответствует реальности", - заявил Ованисян. По его словам, ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильная.

«Упоминание в сообщении того, что «пограничные боевые посты Азербайджана неоднократно были обстреляны из крупнокалиберного орудия со стороны подразделений (Вооруженных сил) Армении», является дополнительным доказательством нелепости данной «информации», - приводит сегодня слова Ованисяна News.am.

На сайтах оборонных ведомств Азербайджана и Армении на 15.35 мск сегодня нет информации об инциденте.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но оно не остановило противостояние сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.