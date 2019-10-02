02 октября 2019, 08:39
Азербайджан насчитал 22 обстрела в приграничных районах
Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 1 октября Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией, насчитав 20 нарушений режима перемирия за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах сегодня к 08.30 мск.
В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но оно не остановило противостояние сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.
Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".