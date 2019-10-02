Азербайджан насчитал 22 обстрела в приграничных районах

02 октября 2019, 08:39

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией, насчитав 20 нарушений режима перемирия за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах сегодня к 08.30 мск.