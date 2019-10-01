Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией

01 октября 2019, 08:54

Позиции азербайджанской армии, в том числе в приграничных селах, были обстреляны 20 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта.

С 30 сентября по 1 октября режим перемирия был нарушен 20 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах в селах Алибейли и Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства.