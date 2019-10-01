01 октября 2019, 08:54
Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией
Позиции азербайджанской армии, в том числе в приграничных селах, были обстреляны 20 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 29 сентября Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта.
С 30 сентября по 1 октября режим перемирия был нарушен 20 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах в селах Алибейли и Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства.
В частности, обстрелы велись с позиций, расположенных "в селах Айгепар и Чинари Бердского района", говорится в сообщении министерства. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, уточнило ведомство.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах сегодня к 08.30 мск.
В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но оно не остановило противостояние сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.
Новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".