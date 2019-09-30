Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

30 сентября 2019, 08:49

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничном селе, были обстреляны 22 раза за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября Азербайджан сообщил о 21 обстреле в зоне конфликта.

С 29 по 30 сентября режим перемирия был нарушен 22 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селе Мезем и на безымянных высотах в Газахском районе, говорится в сообщении ведомства.

В частности, обстрелы велись с позиций, расположенных "в селe Воскеван Ноемберянского района", говорится в сообщении министерства. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, уточнило ведомство.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 08.30 мск.