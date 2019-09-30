Военнослужащие армии Азербайджана. Фото http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18830

30 сентября 2019, 08:49

Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничном селе, были обстреляны 22 раза за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября Азербайджан сообщил о 21 обстреле в зоне конфликта.

С 29 по 30 сентября режим перемирия был нарушен 22 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селе Мезем и на безымянных высотах в Газахском районе, говорится в сообщении ведомства.

В частности, обстрелы велись с позиций, расположенных "в селe Воскеван Ноемберянского района", говорится в сообщении министерства. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, уточнило ведомство.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 08.30 мск.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, которое не остановило противостояние сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях,  происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата".

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