29 сентября 2019, 10:16
Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах
Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне конфликта 21 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 28 сентября Азербайджан сообщил о 19 обстрелах в зоне конфликта. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 22 по 28 сентября.
С 28 по 29 сентября режим перемирия был нарушен 21 раз за сутки, обстрелы велись из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гушчу Айрым в Газахском районе, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе, говорится в сообщении оборонного ведомства. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 09.30 мск.
После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.
"Кавказский узел" также писал, что 28 сентября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели солдата Армана Левоняна от огнестрельного ранения, полученного при невыясненных обстоятельствах.
Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".