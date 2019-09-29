29 сентября 2019, 10:16

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне конфликта 21 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября Азербайджан сообщил о 19 обстрелах в зоне конфликта. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 22 по 28 сентября.

С 28 по 29 сентября режим перемирия был нарушен 21 раз за сутки, обстрелы велись из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гушчу Айрым в Газахском районе, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе, говорится в сообщении оборонного ведомства. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 09.30 мск.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.

"Кавказский узел" также писал, что 28 сентября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели солдата Армана Левоняна от огнестрельного ранения, полученного при невыясненных обстоятельствах.

Новости о событиях,  происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата".

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