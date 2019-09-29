Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах

29 сентября 2019, 10:16

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне конфликта 21 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября Азербайджан сообщил о 19 обстрелах в зоне конфликта. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 22 по 28 сентября.

С 28 по 29 сентября режим перемирия был нарушен 21 раз за сутки, обстрелы велись из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гушчу Айрым в Газахском районе, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе, говорится в сообщении оборонного ведомства. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 09.30 мск.