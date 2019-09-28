Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю

28 сентября 2019, 14:54

Азербайджанская сторона с 22 по 28 сентября порядка 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения, сделав более 1600 выстрелов, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 1 по 7 сентября Нагорный Карабах насчитал 110 случаев нарушения перемирия азербайджанскими военными. Министерство обороны Азербайджана, которое ведет ежедневный подсчет нарушений режима прекращения огня, сегодня заявило о 19 обстрелах со стороны Армении за сутки.

"С 22 по 28 сентября азербайджанская сторона порядка 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана. Было произведено более 1600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Одиночные выстрелы в зоне конфликта Минобороны Азербайджана фиксировало с 20 июня по 17 июля 2019 года.

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".