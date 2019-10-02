Решение России перевооружить армию Абхазии последовало за военным усилением Грузии

02 октября 2019, 11:05

Предложенная правительством России финансовая помощь в модернизации Вооруженных сил Абхазии не несет угрозу суверенитету республики, но продиктована стремлением усилить позиции в регионе на фоне военной активности НАТО в Грузии, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября Владимир Путин поручил Минобороны России подписать соглашение с Минобороны Абхазии о финансировании модернизации Вооруженных сил республики, разрешив вносить в проект документа "изменения, не имеющие принципиального характера".

Согласно проекту соглашения, одобренному 12 сентября правительством России, деньги решено направить, в частности, на поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-техническое обеспечение и социальные выплаты военным. При этом право собственности на недвижимость, построенную в рамках этого соглашения, остается у России. Документы, необходимые для финансирования расходов, необходимо разработать не позднее 15 декабря 2019 года, а трехлетний срок соглашения "автоматически продлевается на последующие трехлетние периоды", говорится в тексте документа, опубликованного 13 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Объем финансирования не указан ни в проекте соглашения, ни в распоряжении Владимира Путина.

Сумма расходов на модернизацию пока не разглашается, поскольку, согласно указу президента России, это предмет переговоров российской и абхазской сторон. Однако расходы на модернизацию абхазской армии не проделают брешь в оборонном бюджете России, считает кавказовед, доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев.

"Абхазская армия в контексте российской армии - это небольшое военное соединение, и её поддержка никак не скажется на оборонном бюджете. Россия и Абхазия обоснованно не раскрывают сумму", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Расходы на модернизацию абхазской армии "будут небольшими", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Ранее Россия не финансировала модернизацию Вооруженных сил Абхазии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. Впрочем, по его словам, "как таковой модернизации и не было". "Была какая-то мелкая помощь, которая не сказывалась на армии. Сейчас абхазская армия поменяется в корне", - озвучил свое мнение журналист.

В августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. С тех пор Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Финансовая помощь от России не угрожает суверенитету Абхазии

По мнению Инала Хашига, модернизация армии будет способствовать суверенитету Абхазии, при этом военно-политическая ситуация после модернизации ВС Абхазии не изменится. "Всё это достаточно предсказуемо, и никаких неожиданностей не предвидится. А то, что у нас [в Абхазии] есть российская объединённая группировка войск, так сейчас все, по большому счёту, «кучкуются». И Грузия в том числе просится в НАТО. Мир вступил в стадию «холодной войны», и исполнять свою соло-партию практически невозможно, тем более таким маленьким государствам, как Абхазия", - сказал абхазский журналист.

О намерении вступить в НАТО Грузия заявляла неоднократно. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, однако оно так и не было принято. С 2011 года в Грузии ежегодно проводятся военные учения НАТО, которые являются одним из элементов сотрудничества Грузии с США и Североатлантическим альянсом, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Артур Атаев в свою очередь считает, что модернизация Вооружённых сил Абхазии усилит военно-политический статус республики и будет "достойным ответом на военно-морские вызовы со стороны Грузии и её партнёров в НАТО".

"Сравнивая с аналогичной ситуацией в Южной Осетии, где договор с РФ называется «О союзничестве и интеграции», в Абхазии (с которой Россия заключила договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве. – Прим. "Кавказского узла") действует другая норма - укрепление абхазской государственности, и прежде всего абхазских Вооружённых сил. Если южноосетинская армия фактически стала частью российской армии, то в Абхазии будет усиливаться именно абхазская военно-политическая составляющая", - сказал Артур Атаев.

В частности, по его словам, в модернизации нуждаются подразделения морской пехоты Абхазии. "Поэтому есть предположение, что будет реконструирована и, возможно, усилена эта составляющая", - сказал он.

Решение о модернизации абхазской армии не связано с текущей военно-политической обстановкой в регионе, считает Атаев. "Я убеждён, что решение готовилось как минимум три года. Потому что в условиях новых вызовов угроз, когда генсекретарь НАТО Йен Столтенберг постоянно, из года в год делает заявления - мягко говоря, раздражающие Россию - которые воплощаются в конкретные проекты по усилению военно-политического присутствия в Грузии. И аналогичного ответа не могло не быть. Это назревало давно", - сказал он.

Соглашение о модернизации армии, по его мнению, не касается вопроса суверенитета Абхазии. "Данный вопрос вне зоны соглашения, и он закрыт. Это позиция абхазской стороны. Да и для России это неактуальная тема", - сказал Атаев.

Вопрос суверенитета Абхазии в данном случае вообще не рассматривается, согласен старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. "Абхазское правительство и оппозиция всегда с негодованием отвергают предположения об их подчинённости России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Николай Силаев также считает, что решение о модернизации армии не связано с политической конъюнктурой. "В целом подход в том, что, пока на Кавказе растет военная активность НАТО, российские силы в регионе, как и силы союзников России, будут укрепляться", - сказал политолог.

Итогом соглашения может стать создание единого военного пространства союзников



Российские власти выстраивают "единое военное пространство", в которое входят Россия, Абхазия и Южная Осетия, считает доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. "Россия не претендует на суверенитет Абхазии и на решение вопросов гражданских внутренних дел. Но в обеспечении собственной безопасности Абхазия без России не обойдётся, и в рамках вот этого единого военного пространства она не полностью самостоятельна", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Перенджиев.

По его мнению, «абхазская армия – это армия независимого государства, но в некотором смысле она действует и как подразделение российской армии». "Абхазия идёт по пути Южной Осетии. Это нужно для того, чтобы через те подразделения, в которых служат граждане Абхазии, [власти России] смогли потом финансировать и оказывать помощь остальной армии. Это такой механизм системы управления, обеспечения обороны и безопасности, который будет производить взаимодействие между армиями России и Абхазии", - сказал Перенджиев, добавив, что модернизация заключается только в поступлении новейших видов вооружения, которые используются в российской армии.

В случае возведения военных объектов они будут принадлежать и российской, и абхазской сторонам, предположил эксперт. "Я думаю, что Россию в данном случае будет интересовать эффективное расходование средств", - пояснил Александр Перенджиев.

Модернизация абхазской армии направлена на интеграцию в российские Вооружённые силы, предположил Павел Фельгенгауэр. "В Вооруженных силах РФ проходит перевооружение, и скорее всего абхазская армия получит более современное оружие, нежели то, которое у них осталось с 1993 года после грузино-абхазского конфликта. Ну и по части организации командного состава, думаю, многое изменится. Появятся учебные военные курсы. Это делается для того, чтобы армия была более интегрирована, как некая вспомогательная сила. По сути к ним (ВС Абхазии) относятся как к составной части российских вооруженных сил. Некое небольшое автономное дополнение", - сказал он.

По мнению эксперта, из-за того, что Россия считается "гарантом безопасности" Абхазии, суверенитет независимой республики можно считать несколько ограниченным.

Решение о модернизации армии Абхазии может быть продиктовано риском обострения ситуации в регионе, предположил обозреватель "Новой газеты". "Ситуация на Кавказе потенциально опасная. Активно зреет карабахский конфликт. Рядом Иран, Турция и вообще ближневосточный регион, который является большим очагом войны, где идут локальные боевые действия. Но поскольку это всё очень близко, существует большая вероятность эскалации, которая может сказаться и на Закавказье. Грузия продолжает «хотеть вступить в НАТО», что не нравится Москве, и если там произойдёт смена режима и «Грузинская мечта» потеряет власть, то могут начаться обострения. Поэтому будет повышена и боеготовность абхазской армии", - сказал Фельгенгауэр.

Напомним, 10 сентября бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Грузия "продемонстрировала способность соответствовать стандартам НАТО". Он предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы положения устава альянса, касающиеся коллективной безопасности, не распространялись на Абхазию и Южную Осетию. Грузинские политологи положительно отнеслись к этой инициативе.