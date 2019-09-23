Путин распорядился выделить деньги для армии Абхазии

23 сентября 2019, 13:53

Президент России поручил министру обороны подписать предложенное правительством соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Как писал "Кавказский узел", объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018-2019 годах, оценивался примерно в 3,24 миллиарда рублей. Ранее, в 2017 году, президент России пообещал инвестировать в Абхазию шесть миллиардов рублей до 2019 года.

В 2015 и 2016 годах, по данным Минэкономики Абхазии, Россия оказала республике финансовую помощь в размере 2,9 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы" было освоено около 11 миллиардов рублей.

Владимир Путин 22 сентября поручил принять предложение правительства России и подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики, говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня на официальном портале правовой информации.

"Минобороны России [поручается] провести с участием МИД РФ переговоры с абхазской стороной и подписать соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в документе. Объем запланированного финансирования в тексте распоряжения не уточняется.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Абхазии Мераб Кишмария договорились о развитии военно-технического сотрудничества и обновлении республиканской армии, сообщает РИА Новости.

13 сентября правительство России одобрило проект соглашения о модернизации вооруженных сил Абхазии. Согласно проекту, деньги решено направить, в частности, на поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-техническое обеспечение и социальные выплаты военным, уточняет сегодня "Коммерсант".

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики назвали обострение в зоне грузино-абхазского конфликта в числе вероятных угроз, в связи с которыми на юге России проводятся масштабные военные учения. В Грузии с 2011 года ежегодно проводятся военные учения НАТО, которые являются одним из элементов сотрудничества Грузии с США и Североатлантическим альянсом, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как в августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".