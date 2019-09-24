"Дылда" Кантемира Балагова номинирована на "Оскар"

24 сентября 2019, 20:59

Кинокартина "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Как писал "Кавказский узел", 17 мая показ фильма "Дылда" прошел на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд". Кинокартину номинировали на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма", фильм получил приз за лучшую режиссуру. На XVI международном кинофестивале "Золотой абрикос" в Ереване Балагову за фильм "Дылда" Балагову досталась вторая премия фестиваля - "Серебряный абрикос". В августе "Дылда" завоевала Гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток". Кроме того, фильм включили в программу международного кинофестиваля в Торонто и в список премии Европейской киноакадемии, представили на американском фестивале в Теллурайде.

О том, что "Дылда" будет представлять российское кино на очередной церемонии вручения престижнейшей американской кинопремии, сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Комментировать этот выбор он не стал, передал ТАСС.

Эту информацию подтвердил и источник в комитете. Специальное заседание комитета состоялось сегодня в московском Доме кино, сообщило РИА "Новости".